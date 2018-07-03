12小時連4震 嘉義凌晨又地震民眾心驚驚

2018-07-03 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義今天凌晨3點36分地牛又翻身，中央氣象局監測規模4級，一陣地搖地動，許多人在睡夢中驚醒，連同昨天下午3點26分起，連續三起規模3.6至4.6級地震，連四震民眾心驚膽跳，三起震央所在地的嘉義縣中埔鄉，77年前曾生芮氏規模7.1大地震，造成台南州360人死亡，729人受傷。

從昨天下午到今天凌晨，12小時連4震，氣象局又發布豪大雨警報，讓民眾心驚，氣象局發布嘉義四起地震分別是:凌晨3點36分，規模4級，縣府東方 20.5 公里中埔鄉；昨天下午5點04分，規模3.6，縣府東偏南方 37.8 公里，位在嘉縣大埔鄉；昨天下午3點26分，規模4.6，縣府東方 19.8 公里中埔鄉；昨天下午3點26分，規模4.5，縣府東方 20.2 公里中埔鄉。

嘉市等縣市也同時發生一至四級不等地震，嘉義昨天下午1分鐘內發生第二起地震，2個地震時間相差不到17秒，震央相距僅400公尺，所幸四起有感地震嘉縣市未傳出災情，昨天下午卻造成高鐵北上列車一度停駛延誤，嘉義市有老舊房屋倒塌。

中央氣象局地震測報中心說，中埔鄉發生兩起地震，主要是去年5月中埔群震餘震，發生的原因，主要是位處板塊破碎帶上，並位於木屐寮、六甲與觸口三個斷層交界處，是否因斷層活動所致，還要由地調所做詳盡調查才能確認，去年5月群震發生後，這一帶常有餘震發生，但規模都不大，因此未來仍不排除有餘震發生的可能。

消防局呼籲全民應一同練習抗震保命三步驟：趴下、掩護、穩住並抓住桌腳。在家中、學校、社區，練習抗震保命三步驟，時常檢查避難場所安全性與避難用品的完好性。