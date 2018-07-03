過去50年 男性精蟲數竟然減少五成

2018-07-03 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



你知道嗎？在過去50年裡，男性精液裡的精蟲數大幅下降達到5成，每CC精蟲從1億1000萬隻，下降到6000萬隻，而根據美國的研究更顯示，目前精蟲的年下降率達到1.5%，相當驚人，有學者認為與現代環境的空汙脫不了關係。

台南郭綜合醫院婦產部主任李耀泰指出，現代化國家不孕症的比率，從1960年的7-8%上升至2015年的20-30%，而世界衛生組織亦將其列為優先解決的重要議題。

李耀泰表示，根據國際的研究顯示，空汙造成不孕的機轉，原因可能包括

(1)內分泌能力毀壞：空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）會附著多環芳香烴和重金屬（如銅、鉛、鋅等），特別是燃燒柴油機器所排出的廢氣，內含抗雌激素和抗男性激素能力，影響性腺類固醇生成和配子形成。

(2)產生氧化壓力：二氧化氮、臭氧或懸浮微粒等有害氣體，易有反應性氧化物的生成，因而改變去氧核醣核酸（DNA）蛋白和細胞膜脂肪，產生DNA碎片，是男性不孕和自然流產的原因，可由檢查精子染色質完整性來診斷。

(3)DNA改變：汙濁空氣會產生DNA加合物，進而影響基因顯示、遺傳突變或DNA甲基化。

國際癌症治療中心將戶外空氣汙染列為第一級人類致癌物。美國婦產科醫學會、英國皇家婦產科醫學會、國際婦產科醫學會、世界衛生組織、內分泌醫學會等機構均正式公佈，不良環境（包括空氣污染）對人類生殖健康有負面影響。

李耀泰表示，國外研究分析1916對配偶，在沒有避孕措施的性行為下，自然受孕率有25%，而依其居住的環境探討，如PM2.5每增加10微克/立方公尺，會降低22%受孕率。