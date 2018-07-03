赴日韓注意颱風動態 吳德榮：中南部慎防豪雨

2018-07-03 06:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨天巴比侖颱風的西南風，引進最不穩定的大氣，受台灣地形抬升，在迎風面產生大量降水；背風面晴朗穩定，大台北高溫皆達36度以上，比較特別的是基隆也達36.2度，比台北市36.1度還高。

他說，今晨2時中央氣象局潛勢預測圖顯示，中度颱風巴比侖，以每小時24公里速度，向北北東進行。今天颱風中心將通過對馬海峽，其環流及外圍環流將掠過日本九州、本州西側及四國，韓國南部也有一些影響，有相關行程應注意其動態。

今晨西南風已較昨天減弱，降雨強度也稍減小，截至今晨以南部的降雨為最多；北台灣因背風沉降，清晨氣溫大多在28至31度，相當悶熱。

吳德榮表示，今、明兩天太平洋高壓偏弱，西南風引進水氣雖逐日減少，但大氣仍不穩定。今天南部、中部迎風面仍有豪雨或大雨發生的條件，也有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨在其中發展的機率，應隨時注意氣象局對特報的調整；明天的影響程度相對會較減弱，但仍應注意。背風面的北台灣、東半部受到影響的機率較低，若有降雨也是比較局部、零星的；北台灣天氣很悶熱，要防曬、防中暑，北北基的高溫仍在36度左右。

周四至周六天氣晴朗偏熱，西南風引進的水氣雖已減少，但午後仍有局部雷陣雨的機率；清晨西南部迎風面因陸風輻合，也還有局部陣雨的機率。周日、下周一恢復成午後有局部陣雨或雷雨的天氣。