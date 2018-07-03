從身體破洞寫到黑洞 駱以軍奪聯合報文學大獎

2018-07-03 05:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



第五屆聯合報文學大獎揭曉，由作家駱以軍獲獎。從26歲就以小說暴紅，到近年歷經生命低谷，駱以軍始終一次次突破自己，評審團主席王德威表示，評審團認為駱以軍20多年來的小說風格開拓與題材創造自成一家，在「華麗有機體的崩壞」內獨具古典超越，大家首次不用分數就達成得獎人共識。

聯合報文學大獎是台灣常設型文學獎中獎金最高者，獲獎人可獨得新台幣101萬元。從19歲讀余光中翻譯的《梵谷傳》、就決心像梵谷般為藝術奉獻的駱以軍，「目不斜視」全職寫作多年，生活在近年陷入困頓，又加上生病，笑說獲獎真的是「活命」，「可以還些債務」。

駱以軍文化大學中文系文藝創作組、國立藝術學院（現台北藝術大學）戲劇學研究所畢業，26歲以《我們自夜闇的酒館離開》等作成為文學青年偶像，小說、散文、詩、劇本等達20餘本。王德威指出，評審咸認駱以軍已達成熟且有大家風範的階段，給獎不只是肯定他過去成就，更看好他未來潛力，希望他「百科全書式的無賴」有更高昇華。

王德威說，評審團特別肯定駱以軍近十年成就，三本主要小說主題迥異，卻又延續前一本的實驗，且越來越有信心，「這是他風格的轉向」。

王德威指出，2008年的《西夏旅館》，可說是駱以軍文學的轉捩點，以11世紀西夏王國興亡史與現實中的西夏旅館相衝擊，寫出後現代的冒險故事，故事核心卻是外省第二代的流亡，駱以軍式的綿密風格、「華麗有機體的崩壞」也自此展現。

2014年的《女兒》，王德威指出文字延續駱以軍「黴菌式華麗的蔓延」，主題卻從前一本的國族歷史反省，陡變為兩性間人與人的反省，同時又大量運用科普知識，將性別放在另個框架來討論。王德威認為，此舉完全打開了小說既定面向，在國族、性別外呈現更深不可測的世界。

到了2017年原名《破雞雞超人》的《匡超人》，王德威認為，駱以軍已擺脫不論國族或性別等一時一地的世俗感傷，將親歷的身體疾病，延續成社會上千瘡百孔的隱喻，從病理寫到倫理寫到天體，乍看不入流卻又華麗，「這是台灣才會有的文學面貌」。