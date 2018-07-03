從尼安德塔人蛻變成現代人 駱以軍: 現在是文學盛世

2018-07-03 05:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



從20歲寫作至今，作家駱以軍歷經憂鬱症與失眠的長年折磨，過去三年更連生三場大病，去年一度以為不久人世。得知獲獎，他形容既「驚嚇」又「迷亂感動」，「這是純文學前所未有的險峻時刻，好小說卻一本本噴湧出來，我很幸運處在這文學盛世，希望自己像一顆方糖融在這時代，和同好相濡以沫。」

牡羊座的駱以軍自稱過去如尼安德塔人，動物性、野蠻而直覺，20歲起就在台灣1980、90年代膜拜西方現代小說的風潮下，像朝聖的那些偶像般「焚燒自己的戲劇性」。然而像他一樣「喝西方現代小說毒奶長大」的「新青年」，許多人的飛行船都產生爆炸或故障，自殺、生病者眾多，包括好友袁哲生、黃國峻、邱妙津等。

駱以軍說，近年他連生大病，才漸漸反省到寫長篇小說這種要做長期跨學科準備、文字建構的工作，就如運動員長期作極限運動，一定會損害身體。他卻長年超荷使用使用大腦等器官、心理神經質地處在高燒狀態，就像電器一直在高頻、高壓使用，難保不壞。

獲評審高度評價的《西夏旅館》，他坦言寫到一半時憂鬱症發，原本該是「曠世鉅作」的，在生病過程中被吸收掉許多，「醒來」後已忘掉原先架構，最後成書其實有遺憾。之後他吃安眠藥十多年，自覺現在「智商比十年前低很多」，深知想寫的一切，若在能力未損傷前一定更會到極致，但也只能以現在狀況做到最好，「這就是文學最迷人的地方」。

去年駱以軍突然路倒，就醫後得知是心肌損傷，倒下時除了家人，只想著「我還欠自己一本非常好的長篇小說」。之後他的老師楊澤拉他喝茶，建議他看一些東方畫家作品，看看他人同樣面臨家國崩壞、魂魄毀去時，如何有一套心神收攝的方法，讓駱以軍恍然自己長年讀西方小說，都寫人類如何瘋狂，「我都吃這些來寫小說，最後很容易自己也崩解掉」。

如今駱以軍看明代仇英的畫、宋瓷，撫摸壽山石就能心情平靜，發現過去「完全視而不見的東方，好像靈魂的根軀」，不再執著西方式的與死神對抗，呈現粉身碎骨的戲劇性，「面對另個更寬廣的教養或文明」。身邊朋友都覺得他從內在的男孩變成阿伯。