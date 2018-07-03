雨量多 各地空品普通到良好

2018-07-03 05:00 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天西南風增強，中南部有陣雨或雷雨，環保署指出，今天中南部地區西南風風速較強，擴散條件較佳，加上降雨洗除汙染物，空氣品質以良好為主。不過，東北角風速較弱，擴散條件較差，要注意。

北部、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖為「良好」等級。