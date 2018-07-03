行事曆來了快存好！明年6個連假 春節放9天

2018-07-03 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



行政院人事行政總處昨天公布，民國一○八年（西元二○一九年）行政機關辦公日曆表，總放假日數一百十五天，其中三天以上連續假期（併同例假日）計有六個，分別為：農曆除夕及春節共九天、二二八和平紀念日四天、兒童節及民族掃墓節四天、端午節三天、中秋節三天及國慶日四天。

由於明年農曆除夕及春節的連假長達九天，民眾可提早安排休假計畫。但這九天中，有一天是彈性放假，必須另行補班。明年農曆大年初三（二月七日）適逢星期四，調整二月八日（星期五）為放假日，並於一月十九日（星期六）先補上班。

人事總處解釋，明年二月八日的彈性放假，原應於前一周的星期六（一月廿六日）補行上班，但考量一月廿六日適逢一○八學年度大學學科能力測驗，以及二月十六日將辦理大學術科美術組考試，如於這兩天補上班恐影響全國廿六萬餘名考生及家長的交通接送及陪考照顧，因此改為一月十九日補行上班。

此外，二二八和平紀念日適逢星期四，調整三月一日（星期五）為放假日，並於二月廿三日（星期六）補行上班。國慶日（十月十日）適逢星期四，調整十月十一日（星期五）為放假日，並於十月五日（星期六）補行上班。

人事總處表示，此表僅適用於政府行政機關公務人員；各級學校適用的學年度行事曆，由各該主管教育行政機關訂定。