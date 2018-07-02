北藝中心與法交流 2019亞洲舞蹈營在台北

2018-07-02 23:37 中央社 巴黎2日專電



台北表演藝術中心與法國國家舞蹈中心合作，明年在台北舉辦亞洲舞蹈營。北藝中心今年邀編舞家布拉瑞揚?帕格勒法，並選送台灣藝術工作者參與法方交流計畫，為明年活動暖身。

台北表演藝術中心總監王孟超與法國國家舞蹈中心（CND）總監莫尼葉（Mathilde Monnier）於6月21日在巴黎宣布，2019年11月18日到29日的亞洲舞蹈營（Camping Asia）將在台北舉辦。

法國國家舞蹈中心創立於1998年，宗旨是支持舞蹈編創和推廣、替編舞家和舞蹈教師策劃進修課程等。北藝中心表示，莫尼葉於2014年接任總監後，重新思考舞蹈研究機構在人才培育上的責任和國際交流任務，推出Camping計畫，意即一種工作坊。

北藝中心表示，去年8月，雙方簽署亞洲舞蹈營合作意向書，今年北藝中心與國立台北藝術大學、國立台灣藝術大學師生及4名台灣藝術家，參與法國國家舞蹈中心於6月18日到29日舉辦的Camping計畫，替明年在台北的舞蹈營預先準備。

王孟超與莫尼葉在6月21日的活動論壇中對談，介紹台灣表演藝術的發展和近況，及北藝中心的任務等，讓今年的Camping計畫參與者了解台灣和亞洲的藝術環境。

4名獲北藝中心選送的藝術家包括舞蹈專業的林燕卿和林文中；演奏笙的李俐錦；戲劇界的洪唯堯。

林燕卿旅居倫敦，於2010年到2017年加入英國阿喀郎汗舞團（Akram Khan Company），當過排練指導，由於想多與不同藝術家合作，也希望個人創作更加自由，選擇成為自由舞者。

她受訪時說，在這次駐村和Camping計畫中，有行為藝術、聲音甚至建築等各種領域的人參與，可激發不同火花，是內容很豐富的交流；她在這段時間做了一個20分鐘的獨舞作品，之後會繼續發展得更完整。

李俐錦是「卡到音即興樂團」一員，也是自由工作者，正為8月25日在台北烏梅劇院的「廣藝愛樂miXtageX尼可樂—玩樂女笙Li Li-chin」演出做準備。

她表示，音樂與舞蹈、戲劇密不可分，這次與林文中、林燕卿、洪唯堯在駐村期間，共同創作了一個節目，她的笙在其中不只是樂器，她所吹奏的音樂在表演中因戲劇張力而有不可預期的效果，整體來說，能在Camping計畫中與不同領域的藝術家從無到有地進行創作，是很難得的經驗。

北藝中心另邀請排灣族編舞家布拉瑞揚?帕格勒法在Camping期間舉辦台灣藝術家工作坊，教授台灣原住民舞蹈，讓國際學員進一步認識屬於台灣的舞蹈和肢體語彙。

在Camping期間的學校交流日，來自10餘國的27所藝術學校學生及專業人士彼此交流觀摩，台北藝術大學及台灣藝術大學也首度參與。