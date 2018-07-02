失智者行為反常 買東西塞爆冰箱 看紅燈就要闖

2018-07-02 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



暖心咖啡站的講師巫瑩慧（中）聽取照顧者的心聲，並給予實務指導。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

82歲失智的駱姓老婦請市場攤商早上送五花肉、中午送排骨、傍晚送大腿肉，讓冰箱食物滿到關不起來；原本愛洗澡的張老闆失智後不愛洗澡，洗澡水準備好卻不願盥洗。面對這些失智患者，暖心咖啡站提供照護小技巧，希望減輕照顧者負擔。

駱姓老婦原是家庭主婦，廚房就是她的王國，6年前患失智症後仍想主宰廚房，就算不能出門也透過電話請攤商送食材，冰箱常見滿滿肉品和蔬果。負責照顧的女兒滿臉無奈說，「我們吃得了這麼多嗎？」 暖心咖啡站內的每位照顧者均有滿腹辛酸，藉由咖啡站彼此加油打氣。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

某家貿易公司的張老闆罹患早發性失智症，妻子關閉公司照顧丈夫；原來愛乾淨的丈夫卻變得不愛洗澡，就算答應要去洗澡，結果洗澡水準備好後，卻反悔說不洗澡了，讓妻子摸不著頭緒。

黃先生說，妻子長了「皮蛇」皰疹，免疫力降低、行為反常，看了6家醫院21位醫生，始終查不出病因；醫生後來結論是「腦部萎縮、失憶加失智」，出門看到紅燈就要硬闖，出門都要提心吊膽，7年來他全心全力照顧妻子。

暖心咖啡站講師巫瑩慧說，照顧者可以向攤商談妥，如果失智長輩再打電話去採購肉品，請攤商告知賣完了，謝絕長輩的心意；另外，失智者有時很執著，不喜歡他人碰觸身體，她建議以後可以慢慢哄到浴室，再假裝不慎弄濕衣服，藉著換衣服為理由，逐步清洗身體。