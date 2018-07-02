雙贏彩第107061期 頭獎2注中獎

2018-07-02 22:24 中央社 台北2日電



雙贏彩第107061期今晚開獎，中獎號碼為17、20、04、08、16、19、09、21、06、14、24、22。派彩結果，頭獎2注中獎，各可得獎金新台幣1500萬元。

貳獎有21注中獎，各得獎金10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。