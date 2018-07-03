健康你我他 ／腎炎後 始知開水的甜

2018-07-03 00:29 聯合報 文／小魚媽媽（屏東鹽埔）



圖／小魚媽媽 分享 facebook

年少時偏好果汁、紅茶等含糖飲料，我媽常說我像兔子不愛喝水，其實是因為娘家改建前沒有廁所，內急時需到鄰家借用，鄰居的廁所陰暗髒臭，鬼故事般的場景總讓我心生畏懼，從而養成少喝水又常憋尿的壞習慣。

30歲那年某個夏日，我突然高燒寒顫，起初以感冒就醫，打針也只能短暫退燒，幾次往返醫院後病情加劇，嚴重惡心、頻尿卻尿不出來、全身痠痛、毫無食欲，反覆的冷熱折磨更似置身地獄，婆婆還以為沖犯邪煞，急得四處求神問卜。

外子一看不對勁，堅持帶我到另一家醫院，抽血驗尿後診斷是「腎盂腎炎」，必須住院一星期，接受點滴注射補充水分與抗生素治療。我聽完「宣判」想起稚齡兒女乏人照料，忍不住頻頻拭淚。醫師眼尾一掃，隨即喝令我別拿生命開玩笑，腎臟受損無法復原，不積極治療，還可能導致敗血症，甚至休克、死亡。

病癒後痛定思痛，為保小命不敢稍忘醫囑「一天要喝2000cc以上的開水、工作再忙也不能憋尿、有泌尿道感染情形速來就醫」。每日以有刻度的容器備妥所需水量，再帶到公司，喝水時小口小口的品嚐，盡可能不喝冰水或冷飲，一段時間後，味覺也變得敏銳，能喝得出白開水的甘甜，感冒次數也大幅減少，明顯感覺到抵抗力增強了。