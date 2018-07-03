AI幫銀髮族 解決生活大小事

2018-07-03 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳貞瑩 /台北報導



「超高齡社會AI應用論壇」將展示最新的人工智慧研究發現，民眾可到現場體驗。 圖／取自網路 分享 facebook

網路巨擘Google今年的開發者大會宣示「Solving problems with AI for everyone」，提出以AI應用解決每個人的問題，將人工智慧融入生活中，國際大廠包括奇異、飛利浦、西門子等更加重投資比例，國內科技大廠acer、仁寶、智邦積極佈局，端出新研發產品，卡位AI醫療領域。

「超高齡社會AI應用論壇」本月23日登場，論壇將描繪2025超高齡社會來臨時，人工智慧將可帶來哪些醫療健康的創新。特別的是，台灣產業界acer、智邦、仁寶等將展示成果。

仁寶展示的是偵測人類情緒的AI技術，作為採購參考。例如當百貨賣場推出強打商品時，民眾採購時的開心與否早已被人工智慧掌握，作為賣場是否強化採購的參考；以及人工智慧可以根據餐盒的影像，判讀熱量值，方便民眾上傳給體能教練。acer將在論壇展示自駕車研發現況。

智邦科技則與陽明創新育成中心合作，研發「Oenix雲端智慧照護系統」，提供長照機構安全照護的解決方案。智邦科技表示，智慧監控WaltzOne是將廣角魚眼夜視鏡頭、動作感測器、麥克風簡化為一體，登入App就可看到即時畫面，讓居家安全一次到位；其他還將展示智慧床墊，利用記憶泡棉與減壓材質，預知離床行為、紀錄活動量，並透過手機APP發送異常提醒，供照護者即時查看與救援。

此場論壇限額180人，採網路報名，歡迎對串連高齡醫療、IT、生活產業資源有興趣的人士參加。

超高齡社會AI應用論壇報名資訊

時間：7月23日(一)9:30-15:50

地點：富邦國際會議中心A廳台北市敦化南路一段108號B2

報名：udn售票網