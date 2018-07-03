耕莘新院長：提升急重症醫療品質

2018-07-03 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



天主教耕莘醫院院長交接，新任院長林恆毅（左）從董事長、天主教台北總主教洪山川（右）手中接下聘書，強調要讓耕莘醫院的醫療、教學、研究達到醫學中心水準。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

天主教耕莘醫院新、舊任院長昨天交接，新任院長林恆毅在耕莘醫院服務23年，見證耕莘從社區醫院成為區域教學醫院。

林恆毅表示，接任後將提升急重症醫療品質，透過出院準備服務團隊，銜接社區和長期照護資源，讓耕莘的醫療、教學、研究都達到醫學中心水準。

林恆毅專長胸腔內科，曾是已故天主教樞機主教單國璽的主治醫師，原是新店耕莘醫院執行副院長兼安康院區院長，昨接任耕莘醫院第九任院長，由天主教台北總教區總主教、耕莘醫院董事長洪山川進行祝福禮，接著頒發聘書，並進行印信及十字架交接，氣氛溫馨。

林恆毅說，23年前到耕莘醫院報到，當時面試他的就是甫卸任的前院長馬漢光，現在又從馬漢光手中接棒，意義非凡。

林恆毅說，23年前耕莘還是以醫療服務為導向的社區醫院，很少教學跟研究，如今已是大型區域教學醫院，通過癌症責任醫院品質認證，也建構區域醫院少有的大型醫學研究中心及臨床教學、臨床技術考試的國家考場，長照2.0的A、B、C據點都有。

但醫療不斷進步，林恆毅指出，耕莘還要提升急症、重症、難症、癌症的醫療水準，透過專業出院準備團隊，讓病人出院後能無縫接軌，銜接耕莘長年耕耘的社區照護和長期照護資源。