助聽器聽力復健 App能幫你

醫師黃啟原表示，聽損各年齡都可能發生，若是老化感音性聽損，男性平均40歲會慢慢出現，女性稍晚，但工作環境吵雜或生活習慣不佳，都可能提早惡化。 記者鄧桂芬／攝影 分享 facebook 如何降低聽損風險 圖／聯合報提供 分享 facebook

聽覺神經隨年紀增長衰退，但不少長輩配完助聽器後，便把助聽器置之高閣，原因是「不會用」。台北榮總研發「聽能平台」App，讓長輩在家用手機就能進行聽力及適應訓練，以免雞同鴨講壞了聊天好心情。App將於二周後在iOS系統上架，供民眾免費下載。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部耳科主治醫師黃啟原表示，成人正常聽力為10到25分貝，輕度聽力損失為26到40分貝，中度為41到54分貝，中重度則是55到70分貝。通常聽損達40分貝就影響日常生活，需治療及配戴輔具。

黃啟原強調，聽損可能發生在各年齡層，例如基因型聽損，可能在幼兒或青少年時期出現；老化感音性聽損，男性平均40歲會慢慢出現，女性稍晚，但工作環境吵雜或生活習慣不佳，例如經常戴耳機聽音樂，聽力可能提早惡化。

不少聽損長輩因家中安靜，未到公眾場合，較難發覺聽力出問題。黃啟原說，統計顯示，成人自覺聽損到尋求聽能協助，長達十年，他常見長輩聽損達50分貝才來，甚至有的是被家人拖來就醫。

值得注意的是，聽損患者比較能聽到高頻聲，當聽不清楚聊天對象聲音，請對方大聲重複一次，就可能覺得對方在罵他。而聽覺中樞神經和情緒中樞神經連結，黃啟原說，若放任聽力退化，不只影響溝通，使社交退縮，心情也會不好，心智能力還可能提早衰退。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部耳科主任杜宗陽說，據先進國家指標，約三成老人聽力受損。除了使用藥物與手術，也需用助聽器增加聽覺接受力。但很多老人覺得配戴後環境雜音大卻聽不清楚，或覺得戴著不好看，逾四分之一會退貨。

黃啟原強調，若把助聽器視為傳遞聲音的車子，當駕駛技術不好，使用率當然不高，一定要安排聽能復健計畫，才能發揮最大效益。

因應長輩聽力照護需求，黃啟原研發「聽能平台」App軟體，讓長輩利用手機，測驗辨識軟體中的語音，因特別加了背景噪音，讓長輩能在愈來愈難的「考題」中，過關斬將，確認配戴助聽器後，聽力是否訓練得更進步。

黃啟原說，雖然聽損不可逆，但靠著復健，讓聽覺中樞神經重塑，藉適當語音刺激與回饋練習，達到強化溝通效果，延緩聽損退化。

83歲鍾奶奶是App的試用者之一，中度聽損，且開始口齒不清。她說，過去接電話常聽不清楚，總發生誤會，卻不好意思再請對方複述，就怕對方沒耐性會生氣。但在聽能復健下，溝通能力愈來愈順暢，「很感謝醫師幫忙。」