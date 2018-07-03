健康名人堂／難念的家庭照顧經 你需要…

2018-07-03 00:29 聯合報 陳景寧



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家庭關係中舊恨新仇，再遇上難解的長照問題，「家家有本難念的照顧經」是不是也有更智慧的處理方式？

本會與聯合報合作進行全國第一次「家庭照顧衝突經驗調查」並推動「家庭照顧協議」觀念，結果發現兩種焦慮的迴響，一是批評孝道觀念瓦解，「一對爹娘，可以養活養大一群孩子，一群孩子，卻無法照顧一雙父母？」。

另一是對家庭照顧協議感到悲觀，「協議何用？女兒推說已出嫁，兒子辯稱工作忙，只有在分遺產時才出現」或「即使說好分工，最後還是變成一個人的事」。

照顧難題 別迴避討論

「家庭照顧衝突經驗調查」發現，每位被照顧者平均有9位家人，但實際投入照顧者僅2.7人，不到三分之一。家庭經常討論照顧問題的比率僅30.7%，雖常聽說家庭為「照顧方式想法不同」、「照顧時間分配不均」、「照顧費用分擔不均」而吵架，但僅二成八受訪者承認「家庭曾因照顧而有過爭執」，遠低於預期。面對照顧難題，大多數國人仍抱著鴕鳥心態，等事情發生再說、迴避討論，不思考、不學習如何傾聽別人的處境與想法。因此，難念的家庭照顧經也需要智慧佛珠。

別再緬懷家庭主義

第一顆智慧之珠，是別再緬懷已不存在的家庭主義。日本作家撰寫的「手足風險」一書提到，1960年代至1970年代出生者是「手足不安世代」，手足人數變少、散居於不同城市、各組小家庭，產生身分與社會地位的「手足差距」，但父母還抱持養兒防老觀念、親友鄰里間強加孝道枷鎖、國家袖手漠視家庭照顧功能不再，都是導致手足關係惡化的黑手。

照顧問題 不放棄溝通

第二顆智慧之珠，是用更積極正向的心態面對家庭照顧協議。跟家人溝通照顧問題，是一門藝術，也需要學習。即使國家資源介入家庭照顧，但最終還是需要家人做出選擇與安排，不要放棄任何跟家人溝通的可能。

家庭照顧平均長達9.9年，從被照顧者輕、中度依賴程度，逐漸進入到重度、完全臥床階段，不斷自「混亂期」、「適應期」、「穩定期」進入「下一次病情變化期」循環。國家無法亦步亦趨，提升個人對照顧資源的知能，培力家庭因應照顧衝擊的戰備力才是上策。

從小推動老化與長照教育，把家庭照顧視為重要工作，學習「家庭照顧協議」需求盤點、資源盤點、資產盤點、家庭會議、形成文件、定期檢修等六步驟，讓家庭在面對長照大浪，不再是一盤散沙，也能是堅強堡壘。

（作者陳景寧為中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長）