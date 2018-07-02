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殺人都是因為廢死？法官：那你為什麼還沒殺人？

南部連下2日豪雨 台南之前缺水現在水庫要滿過來啦！

今彩539、雙贏彩、威力彩開獎號碼出爐

2018-07-02 21:12中央社 台北2日電

今彩539第107157期開獎，中獎號碼16、21、34、11、24。3星彩中獎號碼028，4星彩中獎號碼3403。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北2日電】

雙贏彩第107061期今晚開獎，中獎號碼為17、20、04、08、16、19、09、21、06、14、24、22。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北2日電】

威力彩第107053期今晚開獎，第一區中獎號碼為02、11、04、19、07、32，第二區中獎號碼為05號。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩

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