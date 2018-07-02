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搭公車、捷運戴耳機聽音樂 小四生聽力受損

2018-07-02 20:36聯合報 記者李樹人╱即時報導

公車捷運時，戴著耳機聽音樂，或是戴耳機聽音樂入睡，著這是許多學生、上班族的習慣，但醫師警告，長期如此，恐將提高聽損風險，一名小四學童就因長期如此，出現耳鳴，聽不太清楚，就醫發現，聽力已經受損。

國內65歲以上的老年人口超過三百萬人，保守估計，其中聽損人口超過一百萬，影響溝通，造成社交障礙，不少人更因情緒低落，以致心智能力提早衰退。

老年人為失聰的高風險族群，但經常使用手機聽音樂的兒童、青少年也可能提早出現聽力障礙，影響課業成績，台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主治醫師黃啟原指出，這與音量大小、使用耳機時間長短有直接關係。

黃啟原說，門診確診聽損的學童、青少年越來越多，幾乎都是手機惹的禍，原因在於搭乘公車、捷運上下學時，戴著耳機聽音樂，由於背景噪音太大，常會不自覺放大音量，以致聽力受損。

此外，睡覺時，千萬不可戴著耳機聽音樂，黃啟原指出，耳膜、聽力神經也是需要休息的，如果聽著音樂睡覺，隔天聽力就可能出問題，幾個月下來，可能單側聽力受損，或是出現耳鳴，該名小四學生就是如此，檢查發現，聽力宛如40、50歲的中老年人。

為了讓聽損病友隨時隨地都能復健，提高聽辨能力，黃啟原研發聽能訓練APP，收集生活常用的語詞及句型，建立不同題型音檔題庫，聽了聲音，立即點選答案。另可選擇不同背景噪音，並在螢幕上顯示讀脣影像，輔助復健。

黃啟原以托福聽力來比喻聽損，對於輕微聽損或於戴上助聽器的民眾來說，可以聽到聲音，卻難以分辨對方說什麼，就像是英文不好的人參加托福聽力測驗，卻聽不懂內容一樣，聽損病人可藉由不斷練習來增進聽力，改善生活品質。

如何降低聽損風險？黃啟原建議，睡覺時不要戴著耳機聽音樂，搭乘公車、捷運時，也不要戴耳機，盡量在安靜地方聽音樂，每聽30、40分鐘，就應該拿下耳機，至少休息五分鐘。

台北榮總研發「聽能平台」App，讓戴助聽器的使用者不用再跑醫院，在家用手機就能進...
台北榮總研發「聽能平台」App，讓戴助聽器的使用者不用再跑醫院，在家用手機就能進行聽力及適應訓練。記者鄧桂芬／攝影
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捷運公車復健

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