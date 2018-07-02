嘉義地震影響 4830名台鐵旅客受影響

2018-07-02 19:14 中央社 台北2日電



今天下午3時26分，嘉義接連發生兩起芮氏規模4.5及4.6地震。台灣鐵路管理局統計，有4830名旅客受影響。

台鐵說，地震發生後，斗南與善化間列車依規定減速，同時辦理路線巡查，下午5時52分巡查完畢，確認都無異狀，路線恢復正常行駛。

台鐵統計，共影響24列次列車，影響旅客約4830人。