照顧偏鄉 南台灣首輛口腔保健巡迴車啟動儀式

2018-07-02 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府衛生局今下午在七股區舉行南台灣首輛口腔保健巡迴車啟動儀式，內部設備比照一般牙科診所，並獲得台南市牙醫師公會全力相助，讓偏鄉鄉親也能就近得到就診服務。

台南市幅員遼闊、城鄉差距大，醫療資源不均，37個行政區中包含七股、左鎮、南化、山上、龍崎區，轄區內1家牙醫診所都沒有，居民欲看牙醫需舟車勞頓，十分不便。

為此，台南市政府衛生局打造一輛口腔保健巡迴車，內部設備比照牙科診所，並獲得台南市牙醫師公會全力相助。今年將以七股、左鎮、南化，做為社區服務的起點以巡迴方式進入社區；並預計服務全市88所偏遠地區及醫療資源不足學校，照顧轄內偏遠地區的市民與學童，提供完善口腔預防保健與初步醫療服務。

下午啟動儀式邀請衛生局長陳怡、副局長黃文正、台南市牙醫師公會理事長張焱焯、七股區長莊名豪區長共同進行「口腔保健巡迴車」啟動，衛生局說，根據國民健康署調查報告顯示，35至44歲罹患牙周病的機率達90%以上。預防牙周病從定期看牙醫做起，年老時才不會因為嚴重的牙周病導致掉牙，生活品質跟著下降。