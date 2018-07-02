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照顧偏鄉 南台灣首輛口腔保健巡迴車啟動儀式

2018-07-02 19:07聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府衛生局今下午在七股區舉行南台灣首輛口腔保健巡迴車啟動儀式，內部設備比照一般牙科診所，並獲得台南市牙醫師公會全力相助，讓偏鄉鄉親也能就近得到就診服務。

台南市幅員遼闊、城鄉差距大，醫療資源不均，37個行政區中包含七股、左鎮、南化、山上、龍崎區，轄區內1家牙醫診所都沒有，居民欲看牙醫需舟車勞頓，十分不便。

為此，台南市政府衛生局打造一輛口腔保健巡迴車，內部設備比照牙科診所，並獲得台南市牙醫師公會全力相助。今年將以七股、左鎮、南化，做為社區服務的起點以巡迴方式進入社區；並預計服務全市88所偏遠地區及醫療資源不足學校，照顧轄內偏遠地區的市民與學童，提供完善口腔預防保健與初步醫療服務。

下午啟動儀式邀請衛生局長陳怡、副局長黃文正、台南市牙醫師公會理事長張焱焯、七股區長莊名豪區長共同進行「口腔保健巡迴車」啟動，衛生局說，根據國民健康署調查報告顯示，35至44歲罹患牙周病的機率達90%以上。預防牙周病從定期看牙醫做起，年老時才不會因為嚴重的牙周病導致掉牙，生活品質跟著下降。

衛生局表示，口腔保健巡迴車的服務項目，包含口腔檢查、洗牙（牙結石清除）、蛀牙填補和塗氟及施作第一大臼齒窩溝封填服務，由牙醫師幫民眾做口腔清潔、檢查，同時提供口腔保健衛教指導等服務，期盼透過行動醫療方式提供偏遠地區及醫療資源不足的市民服務，維護民眾口腔健康，落實預防勝於治療。

口腔保健巡迴車內部比照一般牙醫診所規格，由專業牙醫師看診。圖/台南市衛生局提供
口腔保健巡迴車內部比照一般牙醫診所規格，由專業牙醫師看診。圖/台南市衛生局提供
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照顧偏鄉，台南市政府衛生在七股區舉行南台灣首輛口腔保健巡迴車啟動儀式。圖/台南市...
照顧偏鄉，台南市政府衛生在七股區舉行南台灣首輛口腔保健巡迴車啟動儀式。圖/台南市衛生局提供
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照顧偏鄉，台南市政府衛生在七股區舉行南台灣首輛口腔保健巡迴車啟動儀式。圖/台南市...
照顧偏鄉，台南市政府衛生在七股區舉行南台灣首輛口腔保健巡迴車啟動儀式。圖/台南市衛生局提供
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