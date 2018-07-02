影／鹿港一片汪洋 店家泡水 苦不堪言

2018-07-02 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化地區今天從清晨開始下大雨持續到下午，鹿港鎮老街、古蹟天后宮、龍山寺前廣場都像一片汪洋，許多小吃店都淹水，雖然下午近3點雨已停，但店家得忙得清理環境，苦不堪言，縣議員凃淑媚說，應盡速啟動災損補助措施。

彰化縣長魏明谷下午也到鹿港巡視淹水狀況，魏明谷表示，這次豪雨急降雨比較大，所有的抽水機與抽水站的抽水機全部都已經在運轉了，但還是不敵強降雨的雨量，既然縣府提出了鹿港國家歷史風景區，未來在推動國家歷史風景區，會把治水的部分列為最重要的工程項目。

魏明谷說，鹿港街區開發時間早，地表逕流大，排水系統無法負荷也不易更新，目前縣府已規劃截水溝截流、設置複合式滯洪池、擴大舊鹿港溪通洪能量等三大方針，改善市區淹水問題，短期內，則要求水資處協助公所提供抽水機調配等方式進行改善。

今天下午立委王惠美、縣議員凃淑媚、陳秀寳、葉國雄、林士堅、鹿港鎮民代表會主席許志宏等人也都前往巡視鹿港災區。

王惠美說，30 年來鹿港從沒像這樣嚴重的淹水，許多民宅都泡水了，今天的雨下得太大，來不及渲洩，可能也與不少排水孔被塑膠袋、垃圾堵住有關，應加強清理排水孔等。