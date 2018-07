全球新增320萬起病例 研究:糖尿病與空污有關

2018-07-02 18:41 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



空氣汙染會產生許多疾病,美國科學家認為,糖尿病就其中之一。(Photo by b k on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

空氣汙染竟也會提高罹患糖尿病風險!美國1所大學研究指出,除了肥胖與缺乏運動等因素會提高罹患糖尿病機率外,空氣汙染也是原因之一,2016年,空污造成全球320萬起新增病例。研究人員指出,目前被政府認定的安全空氣品質,也會提高糖尿病出現的風險機率。

據《印度泰晤士報》報導,第二型糖尿病除了被確認與基因及生活型態有關之外,這項由華盛頓大學研究人員執行的研究也指出,即使是暴露在被認定安全的空氣之下,2016年每7起新增糖尿病病例,其中就有1起與空污有關。

研究人員阿以阿以利估計,2016年空氣污染更造成320萬起新增糖尿病病例。研究人是從170萬名沒有糖尿病病史的美國民眾並追蹤8.5年後發現,即使在被美國環保署或世界衛生組織認為是安全的空氣下,罹患糖尿病風險還是會增加。

對此,印度糖尿病病例專家米司拉指出,由於全球前20大污染最嚴重的城市中有14處是位於印度。他指出,「美國研究人員發現污染會引起發炎而降低體內胰島素產生。這也解釋出為何印度人比西方人更容易出現發炎。一旦結合空氣汙染,風險將變得更高。」

據《CNN》報導,美國西奈山伊坎醫學院院長藍傑根表示,「10~15年前,我人認為空氣汙染會導致肺炎、氣喘與支氣管炎,如今我們又知道空氣汙染是引起心臟病與中風重要原因,也會造成慢性肺部疾病、肺癌與腎臟疾病。」

印度醫學研究委員會也指出,過去25年來,印度糖尿病盛行率已提高64%。不過,印度內分泌學家喬西則不認同這次美國研究人員認為,降低空污可減少糖尿病的發生率。他指出,北歐國家擁有全世界最乾淨的空氣與環保規定,雖然當地沒有第二型糖尿病,但第一型糖尿病與其他自體免疫狀況發生率卻很高。

本次研究結果刊登在《柳葉刀•星球健康》期刊。

【更多精采內容,詳見 】