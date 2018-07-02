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全球新增320萬起病例 研究：糖尿病與空污有關

2018-07-02 18:41台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

空氣汙染會產生許多疾病，美國科學家認為，糖尿病就其中之一。(Photo by b...
空氣汙染會產生許多疾病，美國科學家認為，糖尿病就其中之一。(Photo by b k on Flicker under Creative Commons license)
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空氣汙染竟也會提高罹患糖尿病風險！美國1所大學研究指出，除了肥胖與缺乏運動等因素會提高罹患糖尿病機率外，空氣汙染也是原因之一，2016年，空污造成全球320萬起新增病例。研究人員指出，目前被政府認定的安全空氣品質，也會提高糖尿病出現的風險機率。

據《印度泰晤士報》報導，第二型糖尿病除了被確認與基因及生活型態有關之外，這項由華盛頓大學研究人員執行的研究也指出，即使是暴露在被認定安全的空氣之下，2016年每7起新增糖尿病病例，其中就有1起與空污有關。

研究人員阿以阿以利估計，2016年空氣污染更造成320萬起新增糖尿病病例。研究人是從170萬名沒有糖尿病病史的美國民眾並追蹤8.5年後發現，即使在被美國環保署或世界衛生組織認為是安全的空氣下，罹患糖尿病風險還是會增加。

對此，印度糖尿病病例專家米司拉指出，由於全球前20大污染最嚴重的城市中有14處是位於印度。他指出，「美國研究人員發現污染會引起發炎而降低體內胰島素產生。這也解釋出為何印度人比西方人更容易出現發炎。一旦結合空氣汙染，風險將變得更高。」

據《CNN》報導，美國西奈山伊坎醫學院院長藍傑根表示，「10~15年前，我人認為空氣汙染會導致肺炎、氣喘與支氣管炎，如今我們又知道空氣汙染是引起心臟病與中風重要原因，也會造成慢性肺部疾病、肺癌與腎臟疾病。」

印度醫學研究委員會也指出，過去25年來，印度糖尿病盛行率已提高64%。不過，印度內分泌學家喬西則不認同這次美國研究人員認為，降低空污可減少糖尿病的發生率。他指出，北歐國家擁有全世界最乾淨的空氣與環保規定，雖然當地沒有第二型糖尿病，但第一型糖尿病與其他自體免疫狀況發生率卻很高。

本次研究結果刊登在《柳葉刀•星球健康》期刊。

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糖尿病空氣汙染

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