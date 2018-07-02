每日3湯匙 吃胡桃降糖尿病風險

2018-07-02 18:40 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：美國加利福尼亞大學洛杉磯分校研究顯示，吃胡桃能降低罹糖尿病風險。（photo by Wikipedia） 分享 facebook

吃胡桃能降低罹患糖尿病風險！美國加利福尼亞大學洛杉磯分校對3萬4千名受試者的調查顯示，有食用胡桃（超過3湯匙）習慣的民眾能降低47%罹患第二型糖尿病的風險。研究員亞伯博士表示，過去研究發現，胡桃能對認知功能和心臟健康有益，加上食用胡桃能降低罹患糖尿病的風險，民眾應考慮將胡桃納入每日飲食。

美國加利福尼亞大學洛杉磯分校調查34121名18-85歲受試者的飲食狀況，並詢問是否被診斷出糖尿病，或者正在接受糖尿病治療。研究藉由空腹血糖濃度和糖化血色素檢測，來評估受試者是否罹患糖尿病。研究結果顯示，有食用胡桃（超過3湯匙）習慣的民眾能降低47%罹患第二型糖尿病的風險，且和年齡、身體質量指數、性別和體能活動習慣無關。

根據《經濟日報》報導，胡桃富有多元不飽和脂肪（每盎司含13克），能降低膽固醇濃度，還有α-亞麻酸（每盎司含2.5克）有利降低發炎反應，改善免疫功能，以及蛋白質（每盎司含4克）和纖維（每盎司含2克）。過去研究指出，每日食用半杯胡桃，能促進腸道益生菌生長，並且預防腦部、心臟疾病和癌症。

「過去研究發現，胡桃對於認知功能和心臟健康有益，」亞伯博士向《科技時報》表示，食用胡桃也和較低的第二型糖尿病罹患率有關，民眾應考慮將胡桃納入每日飲食。

根據國健署2015年國人死因統計，糖尿病為國人第5大死因，18歲以上國人糖尿病盛行率為11.8%（男性13.1%；女性10.5%），推估全國約有227.5萬名糖尿病的病友，且每年以2.5萬名的速度持續增加。國健署指出，為預防及控制糖尿病，打擊肥胖是首要之務，民眾應每週至少運動150分鐘，並以「均衡飲食」為基礎，每餐攝取固定醣量、高纖和油脂。

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