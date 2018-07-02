少年愛美狂減重 兒盟：尊重多元體態

2018-07-02 18:39 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：兒童聯盟表示執行秘書黃韻璇2日呼籲，家長教導孩童「尊重多元體態，健康自信最美」的觀念。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報） 分享 facebook

台灣有2成3青少年有過度減重現象！兒童福利聯盟問卷調查顯示，青少年有「外表好，得人疼」、「瘦還要更瘦」和「對胖的歧視與不友善」3大迷思。兒童聯盟執行秘書黃韻璇2日呼籲，家長應教導孩童「尊重多元體態，健康自信最美」的觀念。馬偕紀念醫院副院長李宏昌表示，BMI正常孩童不應減重，偏高的學童則應把握健康飲食、多運動和睡眠充足3大原則。

少年身體意象3迷思

兒童福利聯盟2日公布「2018年少年減重認知與行為調查報告」，68.3%國高中孩童認為外表好看較得人喜歡，27.3%不喜歡自己的外表，年紀越大的女生更不喜歡自己。另外，63%學生理想體型較實際體型瘦，42.5%兒少主觀認為自己過胖，但只有28.6%的BMI值過高。

「學生間也充斥對胖的歧視與不友善。」黃韻璇表示，客觀體型或BMI值過高的學童因身材遭遇的負面狀況有：66%被取難聽綽號、60.4%被嫌棄、17.4%被惡作劇、甚至有4.8%因此被打。

過度減重現象

黃韻璇表示，近半數（48.8%）學生想要減重，但有22.6%的學生根本不需要減重卻想減肥。分析學生想減重的原因，不外乎是希望外觀變好看（86.1%）、增加自信（59.3%）。黃韻璇指出，其中有51.3%學生以飲食控制減重，包括36.8%不吃或只吃特定食物、21.7%不吃早/午/晚餐、1.9%催吐。

「媒體報導明星、同儕和家人批評，是影響過度減重學生最主要的3項原因。」黃韻璇說，其中孩童減重資訊來源有7成來自網路。黃韻璇呼籲，媒體應傳達「健康美」的新審美觀，師長營造校園友善氣氛，減少以貌取人霸凌，家長則應適時輔導孩童。

健康吃、多動、睡眠足

「大部分學生追求的不是減肥而是塑身。」李宏昌表示，根據去年衛福部委託馬偕醫院製作的「青少年肥胖方式白皮書」，只有BMI過重和肥胖的兒童需要減重。李宏昌強調，臨床醫學治療肥胖孩童是利用「體重管理」，而非減肥，「因為孩童還會長高，若能利用實證醫學幫助孩童長高，孩童的BMI自然會降低。」

李宏昌指出，BMI過重孩童應把握健康飲食、多運動和睡眠充足3大原則。「飲食健康才是減肥最主要的方式，孩童成長需要均衡飲食，重點並非減少食量。」李宏昌也強調，運動只能幫助身體健康，不能幫助減重。另外，現今孩童睡眠大多不足，睡眠不足非常容易變胖，學生應參考BMI睡眠建議量表。

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