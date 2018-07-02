華航夏季新餐點 義式冰淇淋、烏梅汁解熱

2018-07-02 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華航今天宣布，7月起將陸續推出多款夏季餐點，包含琉球航線限定手繪風環保盒餐、歐洲航線義式冰淇淋、全艙等商務艙夏日清涼迎賓烏梅汁及各類型夏季飲品，在炎炎夏日提供旅客新鮮、清涼的餐飲服務。

華航表示，為了實踐企業環保永續作為，於短程航線推行無餐盤服務，以可加熱之防油紙餐盒取代，減少清潔劑使用與洗滌用水排放。限定手繪風環保餐盒由華膳空廚主廚親自設計手繪，以輕旅行為主題，勾勒旅人的期待，7月起於琉球航線經濟艙上線，並同步推出香菇肉燥意麵、雞絲雪菜紫米飯等夏日新鮮輕食，從環保思維全新出發。

華航首度與義大利知名冰淇淋合作，8月1日起羅馬、法蘭克福、阿姆斯特丹、維也納、倫敦等歐洲航線全艙等將提供多款經典低脂冰淇淋作為餐後甜點。義式冰淇淋使用豐富的牛奶取代蛋黃、且不含麩質，口感更為濃郁綿密。此外，歐洲航線新增各式果汁特調氣泡飲品服務，讓旅客齒頰留下滿滿的水果香氣，清涼一夏。