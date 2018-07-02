暑假小孩何處去？特力屋首推手作體驗夏令營

2018-07-02 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



暑假到了，是孩子眼中的快樂假期，卻是爸媽絞盡腦汁想辦法消磨時間的戰鬥場域。可讓孩子動手動腦體驗不同職業的課程，還能消磨大把時間，便成為近年來成為最受家長歡迎的活動。

平常就非常提倡DIY、手創的特力屋，特別規畫於暑假期間首度開設寓教於樂的「小小職人體驗營」，包括「小小店長」、「小小木匠」、「小小園藝師」及「小小救火隊」等兒童專屬體驗營，另外，每個周末在全台門市（不含豐原、草屯及三峽店）亦舉辦多樣化親子手作課程，從童趣玩具到簡易家具，設計簡單、易組裝的手作品，讓爸媽帶著孩子體驗手作與彩繪樂趣，培養對材質、結構的觀念與敏銳度，親子攜手玩手作，更可在合作交流中增進親子情感。同時還推出暑假限定的「玩手作集點送」活動，凡於暑假期間參加特力屋全台手作課程、小小體驗營即可獲得集點卡，每上一堂課可獲得集點章1點，集滿特定點數可兌換木雕筆、木雕筆筒及特力屋體驗證書，讓孩子感受手作帶來的成就感，更帶回滿滿的回憶。