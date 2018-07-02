影／指考英文 補教師：有做「極限運動」的感覺

2018-07-02 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



得勝者文教英文老師Gary表示，今年考題比去年略為簡單，鑑別度高，考生應該有從「平地攀爬到高山」，或是做極限運動的感覺，越到後面越困難。單選題偏簡單，只有5個單字出現在L5、L6，量比往年少了一半。考生在寫第一部分時，應該不會太痛苦、沒有很大挫折感。第三大題的文意選填，也都可以用詞性判斷答案。

「閱讀就是王道」，Gary說，今年的閱讀測驗，有使用時代雜誌《Time》的文章。考生寫到閱讀測驗時，就有看到「高峰」的態勢。平時有用功讀書及大量閱讀的考生，可以拿到高分。

Gary說，今年翻譯和作文具有關懷社會反思的正面議題，有「黑暗中曙光」的感覺。例如，從快速時尚反思廉價勞工問題，也需要學生比較大的創意。

Gary表示，英文作文考的是辦社區活動的主題，想像空間大，學生要特別留意單字和文法的運用，多使用倒裝句、分詞構句、關係代名詞、假設語氣等等句型，第一段寫啟程，第二段寫轉合。前段學生非常有優勢，只要搭配深度夠的單字，就會拿到高分。 107年度大學入學指定科目考試第2天，英文科2日下午3時20分告一段落，學生們步出考場，神情輕鬆。 中央社 分享 facebook

指考英文科 補教估五標略升

【中央社／台北2日電】台北市補教協會今天指出，107年指考英文科，難度較去年略降，但還沒降到「中間偏難」的地步，仍然有一定的鑑別度，預估五標略升2分左右。

補教協會教師Gary表示，今年指考英文科題目是由易到難，從前面開始寫的同學，會有一種攀越高山的感覺，越到後面坡度越陡，但一開始不會有太大的挫折感。

Gary分析，試題前半段單字題的部分，單字難度不高，在level 5以上的只有5個單字，比去年考題少了一半。兩篇克漏字試題，難度和高中課本第5、第6冊很接近，所以考生應該還能適應。

閱讀測驗是比較大的關卡，Gary分析，選才包括歷史、科學，有來自「經濟學人」、「泰晤士報」的文章。考生平時準備必須廣泛閱讀、大量閱讀，如果只會解單題，恐怕會遇到困難。

英文作文部分，Gary認為給予的空間很寬廣，單字量大的學生可以盡量發揮，拿到不錯的分數。兩題翻譯題則是提到平價服飾的盛行，間接造成血汗勞工的問題，可以讓學生在答題之餘，對社會議題有所思考。