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北榮聽能平台APP 聽損者復健變輕鬆

2018-07-02 16:58中央社 台北2日電

有些聽覺損傷病人買了高價助聽器，但仍常抱怨「聽不清楚」，聽能復健訓練可幫上忙。北榮團隊研發訓練APP，將生活用語建檔，病人不用到醫院檢驗室，在家就能練習。

這套聽能復健平台APP提供生活常用語詞、句型，且有讀唇畫面，病人也能訓練讀唇能力。題庫有多種題型，可選擇不同程度的背景噪音，讓病人可加強訓練強度。根據北榮團隊的統計，使用過聽能復健平台的病人，可增加10%至15%的聽覺辨識力。

台北榮民總醫院耳鼻喉頭頸醫學部耳科主治醫師黃啟原今天在記者會表示，台灣65歲以上老年人口已超過300萬以上，根據先進國家指標，老年人口聽損的比率高達3成多，亦即約有100萬的老年聽損人口。

黃啟原表示，聽損者不只因聽不清楚而溝通能力變差，日常活動能力也會因而下降，也會造成情緒低落或合併心智能力提早衰退。

北榮耳科主任杜宗陽則表示，老年患者聽損常需要藉由助聽輔具來幫助他們訓練聽覺接受力，但有些人雖然買了高價的助聽器，但助聽器一開，周遭的所有聲音都瞬間被放大，背景噪音常干擾，病人還是聽不清楚，除了期盼助聽器能愈做愈好，也可透過聽能復健來訓練病人，讓聽覺辨識能力更好。

聽能復健是指經由完善的聽損衛教、聽力評估與檢查後，再依據個別病人的臨床診斷來安排聽能處置與治療計畫。黃啟原近年為了配戴助聽器的聽損者開發了互動式訓練平台，希望增進他們的聽覺能力和信心。但近來發現，沒有戴助聽器的病人也可從聽能復健中受益。

80餘歲的鍾女士2、3年前開始聽力慢慢退化，跟人講電話都雞同鴨講，到門診求診後，因聽力在中度聽損邊緣，不願戴助聽器。透過聽能復健，聽力明顯變好。

黃啟原說，過去病人要聽能訓練只能到醫院練習，對病人並不方便。現在開發APP，病人只要下載就能在家裡使用，復健強度、可近性能更為提升。

這套APP將於近日上線供民眾下載，黃啟原表示，不只是年長聽損者可用，對於早期診斷出有聽損的幼兒也能使用，題庫有針對幼兒特製為圖示版，方便孩童使用。

復健噪音

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