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中信深耕偏鄉藝術教育 花蓮500學子登台破亞洲紀錄

2018-07-02 16:43聯合新聞網 台北訊

創亞洲紀錄！花蓮500位山中排笛手登台。圖／中國信託文教基金會提供
創亞洲紀錄！花蓮500位山中排笛手登台。圖／中國信託文教基金會提供
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悠揚的排笛樂聲流瀉，五百名花蓮學子在舞台上合奏《隱形的翅膀》，用音樂告訴花蓮演藝廳滿場聽眾「我吹排笛、我圓夢。」手中的排笛就像這些偏鄉孩子的雙翼，帶領他們一步步追夢、圓夢。

改變正在發生！「山中排笛手」年增三倍

中國信託文教基金會為點亮台灣各個角落的夢想而努力，去(2017)年起將藝文公益觸角延伸至東臺灣，透過「LOVE & ARTS夢想＋圓夢工程」扎根排笛教育。「去年《我知道．愛》音樂會，孩子們初嘗上台圓夢的喜悅，今年紛紛主動提出希望能有更多表演機會。」花蓮推廣排笛的指標學校樂合國小校長蔣淑芳說，學生對舞台的渴望，是催生《愛。飛翔》聯合感恩音樂會的最大動力。「讓不敢作夢的孩子，變成勇敢逐夢的夢想家，我們希望扮演最溫暖的夢想推手，助孩子一臂之力，朝夢想邁進！」中信文教基金會董事長馮寄台表示，「夢想+圓夢工程」將藝文公益加乘社會關懷，每年攜手各領域藝術導師深入偏鄉，幫助孩子敢夢、追夢、圓夢！除了持續支持花蓮的「山中排笛手」參與音樂會演出，也加碼捐贈排笛，希望鼓勵更多學子加入圓夢行列。

一鄉鎮一排笛　建立花蓮校園特色

　

圓夢的力量引起廣泛迴響，短短一年，花蓮縣排笛教育推廣規模倍數成長，每一個鄉鎮至少都有一所小學參與，學校數從11校擴大至24校，學生數從150位增加到近500位，排笛成了全縣校園音樂特色。花蓮縣教育處長劉美珍說：「一藝在身，精彩一生！公部門力量有限，感謝中信文教基金會協力，幫助花蓮一鄉一校推廣排笛藝術教育，提供偏鄉孩子更多機會。」

在各界齊力推動下，小小排笛手今年4月前進上海公益演出，透過音樂與當地學童交流。樂合國小學生杜念慈因為學排笛，從內向害羞的小女孩，轉變為信心十足的排笛小老師，她表示：｢剛開始學習排笛，純粹是因為學校規定要學，但隨著接觸時間變長，排笛在我生命中越來越重要，它帶著我上台表演，更帶我出國『開眼界』，我希望更多人認識排笛的美好，這是我堅持下去的最大動力！」在單親家庭中成長的杜同學，平日要負擔家務、照顧弟妹，難得有時間就召集鄰居孩子練習排笛，希望「大家一起變棒」，獲花蓮縣政府提名總統教育獎。排笛藝術家張中立希望透過排笛教育，種下更多回饋與傳承的種子，張中立感謝中信文教基金會拋磚引玉，促成更多官民資源挹注，讓排笛音樂在花蓮扎根，幫助孩子跨出大山。除了《愛。飛翔》聯合感恩音樂會，張中立下半年在臺北、高雄的音樂會演出，孩子們也不缺席，要持續合奏夢想進行曲。

會跳的夢！中信x布拉瑞揚臺東偏鄉舞夢

中信文教基金會「LOVE & ARTS夢想＋圓夢工程」今年在臺東譜寫新的圓夢篇章，攜手國際知名的排灣族舞蹈家布拉瑞揚‧帕格勒法，在臺東縣東河國小展開為期八個月的現代舞教學，帶領孩子用身體吟唱部落的歌，舞動夢想！東河國小學生的逐夢故事，將拍攝成《那麼會跳的夢》紀錄影片，邀請更多人見證藝術改變生命的力量！

中信夢想家圓夢工程助偏鄉學子圓夢。圖／中國信託文教基金會提供
中信夢想家圓夢工程助偏鄉學子圓夢。圖／中國信託文教基金會提供
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我也要變排笛手！花蓮部落的圓夢進行曲。圖／中國信託文教基金會提供
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觀眾瘋喊安可！山中排笛手暖心謝幕。圖／中國信託文教基金會提供
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音樂會中信偏鄉

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