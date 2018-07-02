台灣高鐵：嘉義地區地震 部分列車一度停車

2018-07-02 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵公司表示，2日下午15時26分嘉義地區發生地震，台灣高鐵「災害告警系統」測得最大地表加速度達179Gal，造成部分行經嘉義至台南區間之列車一度停車。