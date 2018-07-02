嘉義地震 高鐵一度停駛

2018-07-02 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今下午3點26分嘉義地區發生地震，台灣高鐵「災害告警系統」測得最大地表加速度達179Gal，造成部分行經嘉義至台南區間之列車一度停車。

高鐵公司指出，於地震發生後，立即成立緊急應變中心，並為確保營運安全，現正巡檢各項軌道、電力、車站及列車設備，後續並將依照時速45公里起巡軌後，逐步提速至正常速度。此事件可能造成部分列車延誤，敬請旅客見諒。