嘉義縣雨彈加地震 民眾驚嚇：到底怎麼了？

2018-07-02 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義氣象站說，嘉義縣政府東方4.5公里震央中埔鄉，今天下午3點26分發生規模4.5地震；地牛翻身，民眾驚嚇，縣政府上班部分員工，紛紛跑出室外，消防局119勤務中心說，未接獲地震災情通報。

今天大雨下不停，下午又突然發生地震，民眾嚇得說，雨彈又碰上地震，到底怎麼了？嘉義氣象站說，嘉義縣政府東方4.5公里中埔鄉，下午3點26分發生規模4.5地震，時間很短。