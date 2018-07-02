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桃機2航廈行李分揀系統短暫故障 20分鐘後排除

2018-07-02 15:47聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

桃園機場第2航廈行李分揀系統2日下午短暫故障，造成旅客行李滯留堆積在3樓出境大廳旅客報到櫃台無法運送。廠商臨時調派人力搬運行李，另外緊急搶修故障零件，約20分鐘後恢復正常運作。

桃園機場公司指出，2日下午1時左右2航廈地下室北側行李分揀機，其中1托盤條碼及滾輪損壞故障，行李分揀機作業停擺。機場公司據報立即啟動應變措施，由廠商調派人力搬運旅客行李，另啟用備援行李轉盤因應，狀況約於20分鐘後排除，分揀系統於1時20分左右恢復正常運作。

桃園機場第2航廈行李分揀系統2日下午短暫故障，造成旅客行李滯留在報到櫃台無法運送...
桃園機場第2航廈行李分揀系統2日下午短暫故障，造成旅客行李滯留在報到櫃台無法運送。（讀者提供）
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桃園機場第2航廈行李分揀系統2日下午短暫故障，造成旅客行李滯留在報到櫃台無法運送...
桃園機場第2航廈行李分揀系統2日下午短暫故障，造成旅客行李滯留在報到櫃台無法運送。（讀者提供）
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桃園機場

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