拿飯店免費備品被嫌窮酸 網友挺：為什麼不能拿？

2018-07-02 16:14 聯合新聞網 綜合報導



一名網友表示，他住飯店或旅館時，離開前都會將用得到的備品拿走，此舉卻被前女友嫌「小氣」，讓他忍不住疑惑「拿飯店的備品很令人討厭嗎」。示意圖，圖片來源／ingimage 分享 facebook

一名男性網友表示，他到外地住宿時，如果飯店有提供備品，就會在離開前將用得到的帶走。但前女友對於這樣的行為很是嫌棄，覺得這名網友太小氣，另一位女性友人也對他拿備品一事感到驚訝，讓他忍不住發問「拿飯店的備品很令人討厭嗎」。不過，許多網友認為備品已包含在住宿費中，沒有不能拿的理由。

一位網友在《批踢踢實業坊》上po文表示，他住飯店或在旅館休息之後，如果看見房間內有準備可拋棄式的備品如牙刷、梳子、肥皂等，他便會將自己用得到的東西拿走。例如將可拋棄式的梳子帶回家梳貓毛，游泳之後需要盥洗時，飯店附贈的小瓶沐浴乳和洗髮精也便於攜帶使用，如果有沒吃完的免費泡麵和飲料，原po也會一併帶走。

然而，他和前女友在吵架時，對方卻拿此事大作文章，表示「很討厭拿備品的行為」，認為原po太過窮酸、小氣。前幾天一位女性友人得知原po拿飯店備品的習慣後，也特別詢問「欸？你會拿備品喔」，讓他心生疑惑，「拿用得到的備品這種行為，是不是真的讓女生觀感很差？」

對此，許多網友認為拿飯店備品沒什麼不妥之處，「自己付費過的，為何算佔便宜？當然拿，短期旅行或長途轉機時很好用」、「不拿也是被丟掉，物盡其用不要在家堆著就好」、「不一定會拿，但拿了也不會覺得怎麼樣」、「（我是）女生，會拿加1，我覺得跟試用品的感覺很像啊」。不過也有少數人認為，這樣的行為看來確實有些小氣，「覺得這滿正常的，但是可能有人會覺得你窮酸」、「會覺得很小氣」。