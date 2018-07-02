發展生態特色課程 中油訓練所贈再生自行車給國中

2018-07-02 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



中油訓練所今天捐贈20輛再生自行車給嘉義縣布袋國中，學校將善用低碳交通運具，發展特色課程，帶領學生賞鳥、認識布袋溼地，感受家鄉之美。

台灣中油訓練所主任林忠亮將這份心意送給布袋國中校長吳敏男、學務主任莊銘凱及2名學生代表。吳敏男表示，布袋國中緊臨布袋鹽田溼地，擁有全國溼地最多的野鳥，國際保育的黑面琵鷺數量超過500隻，是僅次於台南七股的第二大棲地，布袋國中利用此天然溼地園區，結合在地的生態保育協會，帶領學生賞鳥、認識布袋溼地，成為有在地性的特色課程。

騎單車走訪生態濕地，是布袋國中學生的學習回憶，也是其他都會區學校沒有的「福利」。

「這批單車正是學校需要的資源！」校方說，學校原有10輛自行車，加上台灣中油贊助的20輛自行車，足夠整個班級騎車前往，將會節省不少時間，師生能更深入認識布袋溼地園區，生態教學更到位。

除了每周的生態課程外，布袋國中去年開始發展單車運動，利用寒暑假帶學生騎單車走讀故鄉。上月底，為畢業生辦「單車傳騎100公里壯遊」活動，校長帶領15名畢業生，騎單車到台南市來回100公里的單車運動，結合生態課程，途經七股溼地，了解當地生態保育情形，是一趟走出教室的學習，師生拓展視野，也留下珍貴回憶。