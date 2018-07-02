桃機分揀托盤故障 旅客行李排長龍

2018-07-02 15:22 中央社 桃園機場2日電



桃園國際機場第二航廈行李分揀托盤今天下午疑似故障，造成旅客行李無法正常疏運，機場公司立刻加派人工處理；至於意外發生主因，仍待進一步釐清。

桃園機場第二航廈下午1時左右，傳出航空公司櫃檯旁的分揀機托盤故障，造成行李無法分辨正確的轉盤，部分旅客行李無法正常疏運，經派工程人員緊急啟動應變措施，狀況大約在半小時內陸續修復，整起意外造成部分行李輸送速度受到影響。

桃園機場公司表示，在獲知故障後立即啟動應變措施，並加派人工處理，所幸所有旅客行李登機作業陸續消化完畢，而意外發生主因，仍待進一步釐清。