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梅山鄉茶農獲鹿谷農會春茶賽 三大獎抱回500多萬元

2018-07-02 14:54聯合報 記者魯永明╱即時報導

「獨嘉好茶台灣發光」，嘉義縣梅山鄉瑞里村茶農陳啟源、陳得卿及陳乙安等3人，參加全國參賽規模第1的南投縣鹿谷鄉農會春季高級凍頂烏龍茶分級包裝評鑑大賽，榮獲特等獎、頭等(一)(二)獎，囊括前三大獎項，日前在瑞里村舉辦慶祝會，副縣長吳芳銘今天貼臉書說，3人獲獎，不僅是個人榮耀，相信縣民與有榮焉，感謝3位得獎者努力付出，有付出就有收穫，天道酬勤。

梅山農會總幹事黃世裕說，瑞里村茶農陳啟源、陳得卿及陳乙安等3人，榮獲特等獎、頭等(一)(二)獎，特等獎一斤16萬元，3人獲獎參賽茶共價值500多萬元，這是梅山茶農第五次在鹿谷茶比賽獲大獎，今年茶農除在家鄉梅山春茶獎獲大獎，也在阿里山農會春茶賽獲大獎。

吳芳銘說，陳得卿等3人得大獎，相當不易，代表阿里山高山茶品質真全國第1，是梅山之光、瑞里之光，

107年度鹿谷鄉農會春季高級凍頂烏龍茶競賽，報名件數多達6707件，是梅山農會春季茶競賽報名件數3倍，競爭非常激烈。

陳啟源及陳得卿榮獲特等獎、陳乙安榮獲頭等(一)(二)獎，囊括前三大獎項，阿里山茶是台灣高山茶原鄉，分佈梅山、番路、竹崎、阿里山和中埔等鄉鎮，海拔800到1500公尺，種植1825公頃，總產量達到1902公噸，得天獨厚地理環境，生産茶葉豐潤渾厚、滋味甘美、香氣十足，後韻回甘，茶品質是箇中翹楚，是台灣高山類茶葉競賽的常勝軍，更是享譽國內外的品牌及產品，是貨真價實的金字招牌，阿里山茶，世界第一等。

嘉義縣梅山鄉瑞里村茶農陳啟源、陳得卿及陳乙安等3人，參加全國參賽規模第1的南投縣...
嘉義縣梅山鄉瑞里村茶農陳啟源、陳得卿及陳乙安等3人，參加全國參賽規模第1的南投縣鹿谷鄉農會春季高級凍頂烏龍茶分級包裝評鑑大賽，榮獲特等獎、頭等(一)(二)獎，囊括前三大獎項，日前在瑞里村舉辦慶祝會。圖／取自吳芳銘臉書
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嘉義縣梅山鄉瑞里村茶農陳啟源、陳得卿及陳乙安等3人，參加全國參賽規模第1的南投縣...
嘉義縣梅山鄉瑞里村茶農陳啟源、陳得卿及陳乙安等3人，參加全國參賽規模第1的南投縣鹿谷鄉農會春季高級凍頂烏龍茶分級包裝評鑑大賽，榮獲特等獎、頭等(一)(二)獎，囊括前三大獎項，日前在瑞里村舉辦慶祝會。圖／取自吳芳銘臉書
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