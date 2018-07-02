桃機公司推「安檢歌」校際盃創意大賽

2018-07-02 14:50 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



暑假開始，桃園機場公司從即日起至7月31日止，舉辦「2018安檢歌校際盃創意大賽」，鼓勵全台灣高中職、大專院校同學，發揮屬於年輕人的創作力，結合朗朗上口的通關安檢歌，和年輕人投入的熱舞活動，優勝者可獲得上萬元的獎學金，到來桃園機場快閃表演，讓更多人看到同學們活力四射的演出。

桃園機場公司表示，「2018安檢歌校際盃創意大賽」邀請各高中職、大專院校學生，發揮自己的創作實力，改編安檢歌、remix自己喜歡的音樂，再搭配上舞蹈動作，拍攝成1至3分鐘的短片，上傳至YouTube影音平台後，即可至活動網站報名參加比賽。8月15日將公開評選結果，前3名分別可獲得3萬元、2萬元、1萬元獎學金，還可至桃園國際機場進行快閃表演，活動網站：http://www.taoyuanairport-2018dancingcompetition.com.tw/

桃園機場公司指出，桃園機場旅客日益增加，2018年1至5月旅客人次較去年同期成長4.47%，達1911萬人次，為加速旅客通關速度，節省旅客排隊的時間，桃園機場推出輕快好記的通關安檢歌，旋律歌詞宣導進入安檢線前的準備動作，配合此次校際盃活動，安檢歌也全新推出Rap版本，兩個版本不同旋律，讓同學們揮灑更多創意和熱力。

Rap版本歌詞：

前面這位旅客你好，麻煩你把手機錢包都拿出來，

身上物品都放進盤子，讓我們快速檢查、快速通過，準備嘍！

拿出護照登機證、脫下外套和皮帶，