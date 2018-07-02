林恒毅任新店耕莘院長 將建構有溫度醫院

2018-07-02 15:22 中央社 新北2日電



新北市新店耕莘醫院新任院長林恒毅今天上任，他說，為弱勢族群服務是天職，也是勇敢承擔的責任，希望透過加強研究、教學與醫療服務，朝醫學中心邁進，建構有溫度的醫院。

今天接任新店耕莘醫院院長的林恒毅，也是輔仁大學醫學系專任教授兼副系主任、胸腔內科主治醫師。從卸任的院長馬漢光手中接下院長一職之前，擔任新店耕莘醫院執行副院長兼安康院區院長。

林恒毅並獻花給卸任的馬漢光，致詞時，林恒毅說，在耕莘醫院23年，當年進入耕莘醫院時，就是由馬漢光面試的。當年醫院以醫療為主，鮮少教學討論、與研究發展，如今已經帶動整體區域醫療的發展。

林恒毅表示，耕莘醫院有2200名員工，400名志工，將勇敢承擔服務弱勢的天職，建構最有溫度的醫院。

馬漢光則期許新店耕莘醫院朝醫學中心發展，衛生福利部醫事司長石崇良定位耕莘醫院為「社區的好醫院、厝邊的好醫師」。

輔仁大學校長江漢聲致詞說，耕莘醫院朝醫學中心邁進不會是夢想，學校將會提供資源一起努力。

前新北市副市長侯友宜應邀參加交接典禮，稱讚新店耕莘醫院為新北市民提供很好的醫療服務。他非常感謝卸任的馬漢光，過去和新北市府衛生局並肩作戰，對大文山地區推動重要工作，包括長照、社區醫療、公共托老，落實全民照顧，成為社區的志業醫院。

新北市府衛生局長林奇宏期許林恒毅，透過結合自己、醫院同事、病患之間的賦能（Empowerment），也串連既有的基礎，發揮一加一大於二的能量，以照顧病患。