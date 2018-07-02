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颱風侵襲沖繩 傳台灣旅客進入避難所

2018-07-02 13:39中央社 東京2日綜合外電報導

圖取自氣象局
圖取自氣象局
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受到今年第7號颱風巴比侖侵襲，日本沖繩時報報導，有台灣觀光客及其他旅客，可能因為飛機航班取消又臨時找不到飯店空房，昨晚都進入那霸市避難所，觀看電視播放的颱風資訊。

沖繩時報報導，第7號颱風巴比侖來襲，沖繩縣內各地昨天下午陸續開設避難所，大眾運輸工具也相繼停駛。

沖繩各地如臨大敵，昨天傍晚即將停駛的沖繩都市單軌電車車站內，許多乘客趕著搭上末班車。

那霸市昨天一早就開設避難所，其中一處位於保健所內，不少高齡者陸續到來。85歲的豐川秀子說，因為獨居，比起一人在家中提心吊膽，不如待在人多的地方來得安心。

另一位75歲的喜友名洋子說，因為腳受傷，趁風雨還不大的時候先來避難所。

報導指出，昨天晚間也有來自台灣的觀光客及日本其他地方的旅客，進入位於那霸市政府建物的避難所，原因似乎是因為昨天不少飛機航班取消被迫多留一晚，但臨時又找不到有空房的飯店。

那霸市政府負責人員表示，因為沒有會講中文的職員，所以只好用一些英文跟比手畫腳來溝通。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本氣象廳指出，颱風目前中心位置位於沖繩縣久米島北方160公里海面上，以每小時20公里速度朝北方行進。

颱風接近的鹿兒島縣奄美地方，風雨都持續增強中；目前預測沖繩縣到傍晚為止、奄美地方到深夜為止，可能都會出現相當強勁的風勢。

颱風除了帶來強風，奄美地方到晚上可能會出現一小時60毫米的激烈降雨；到明天白天的24小時降雨量，多的地方可能會達150毫米。

氣象廳呼籲沖繩、奄美等地民眾，須特別留意強風、長浪及土石崩塌等災害。

隨著颱風北移，明天天亮前到入夜，可能接近九州北部。以目前路徑預測，颱風可能沿著日本海一路北上。

沖繩颱風

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