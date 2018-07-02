大陸減重秀名人 原來都跑到台灣動減重手術

2018-07-02 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



大陸超級減重王節目參賽者來台 給減重名醫黃致錕動手術，成功瘦身 圖/安南醫院提供 分享 facebook 電視上經常有嚴重肥胖者減重成功的節目，而大陸央視之前也曾製作「 超級減肥王」，其中14名參加者都成功減重，但是大家可能不知道，在事後參加者都復胖，其中4人來台給減重名醫手術後，才在復胖後又瘦下來。

「 現在還有第五個人在商談手術中」 中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，不只是大陸的減重節目成果無法維持，之前美國的超級減重王節目14名參賽者中，經媒體報導，經過6年只有1個人成功保持減重成果，其他都復胖。

黃致錕表示，不能夠怪這些人不節制，實在是要靠著運動與飲食控制來減重有相當程度的困難，超級肥胖的患者不僅胃比正常人大，甚至連小腸的吸收面積都會變大，靠著運動與節食，會讓身體的整個基礎代謝率都下降，只要恢復正常飲食，會變得比原來還胖，所以對於嚴重肥胖的人，只有靠手術才能治療。

他表示，自己在之前擔任大陸超級減重王節目的減重顧問， 14名參賽者在當時雖然有成功瘦身，但是之後幾乎全部復胖，後來有5個人接受腸胃道手術，其中4個人是由他進行，都成功由100多公斤瘦到標準體重，現在還有一個人正在與他商談要來台灣動手術。

黃致錕是曾經幫藝人大白鯊陳今佩進行胃繞道手術的減重手術名醫，他建議BMI在32以上，有家族性肥胖，而且在成年之前就很胖，同時反覆復胖的患者，已經不適合用運動及飲食控制的方法減重，適合以外科手術處理。

他今天並公佈一名患者，28歲的施宗廷，從小就胖，而且食量超大，一天要喝含糖飲料5、6杯以上，還曾經因為心情不好跑到丹丹漢堡，從1號餐一口氣點到13號餐，在3小時內全部吃完。