新竹消費力冠全國 SOGO巨城館再迎二大奢華品牌

2018-07-02 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



全台灣消費力最強的縣市不是台北市也不是新北市，而是有科技城市的新竹市！去年新竹遠東SOGO巨城館原先預估周年慶業績可達12億，最後卻創下20億元的驚人成績，消費力冠全國。2018年夏天，新竹遠東SOGO巨城館再迎瑞士頂級保養品「la prairie」和世界奢華茶葉「TWG Tea」二大精品品牌。

全新開幕的la prairie新竹SOGO Big City概念店，以「精品藝術」的概念呈現，嚴選多種珍稀礦物與建材，以經典的銀白色系與現代風設計，呈現品牌一貫的奢華精品風格，舉凡燈飾、壁面、櫃位等陳列，既講究細節，也塑造出專屬金字塔頂級客群更完善且隱密的優雅護膚體驗。

la prairie台灣區品牌總監Anderson表示：「近年la prairie在全台整體表現亮眼，2018年第一季更有顯著成長，金字塔客群成長潛力看好。此次新竹SOGO Big City概念店開幕後，期望吸引新竹地區的頂級客群，再度提升品牌整體市占率，而la prairie新竹SOGO Big City開幕後，la prairie在台據點總共為14處。

來自新加坡的世界奢華茶葉品牌 TWG Tea，今夏也在新竹遠東SOGO巨城館一樓精品樓層挑空區開設全台灣第六家門市，打造與全球同等規格的獨特零售精品店，從大片落地玻璃窗內一窺座落著異國風情的古典奢華，桃花心木嵌入的冰清穩重的大理石裡，映照出歐式貴族眼中的金碧輝煌，空氣中則飄盪來自世界各地的茶葉混著花瓣及香料的味道。

全新開幕的TWG Tea新竹遠東SOGO巨城館，也同步販售今夏最新推出的頂級訂製系列茗茶（Haute Couture Tea Collection®）-盛夏緋紅（Eternal Summer Tea）及非洲舞會茶（ African Ball Tea）兩款無茶鹼而且冷熱皆宜的茗茶。