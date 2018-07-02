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取出足球般3公斤腫瘤 孕婦產後鬆了一口氣

2018-07-02 13:05聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中林姓婦人懷孕時腹部異常的大，朋友以為她懷了雙胞胎？後來經醫師檢查，發現她是長了腫瘤。在醫師綜合研判下，先讓她忍耐著身體的不適，等數月順利產下女嬰後，休養數日才再次手術，終於為她取出重達3公斤、有如足球般大的腫瘤。林婦如釋重負的說：「終於可以好好的寶貝這個得來不易的小女娃了！」。

31歲的林婦說，當醫師告訴她懷孕又同時長了腫瘤時，她當下不知所措，擔心懷孕時手術會造成流產，也擔心腫瘤會不會破裂、會不會是癌症？同時也得忍受著壓迫造成的呼吸喘促、無法翻身的疼痛和忐忑不安的心情，一直密切追蹤了好幾個月，

衛福部台中醫院婦產科醫師黃元德說，林婦隨著懷孕周數增加，肚子長大的速度去越來越快，後來因為腫瘤一直長大，壓迫到連呼吸、翻身都有困難了，檢查後才發現骨盆腔右側有一顆直徑超過25公分以上的巨大腫瘤；彩色超音波表現又有如多囊性的卵巢瘤，且無法排除惡性的可能。

林元德讓林婦先以自然產方式平安產下一名健康女嬰，經過幾天的休養後，再為她手術取出這顆足球般大的腫瘤，且經冰凍快速病理檢查，也發現腫瘤是良性的，還是極為罕見的「臍尿管囊腫」。

黃元德說，臍尿管囊腫是一種少見的疾病，罹患率約1/5000，在孕婦發現這麼大的腫瘤更是極為罕見。臍尿管是胚胎時期肚臍和膀胱間的管狀結構，正常情況下，在胎兒15週大時就會退化。若臍尿管未閉合，就會形成臍尿管囊腫。

他呼籲，胃口欠佳、呼吸較為喘促、腹部隱隱作痛、腰痠背痛等都是孕婦常見的生理不適，但若腹部異常增大，千萬不要忽略了發生腫瘤的可能，並定期接受正規的產檢，以確保生產時可以母子均安。

衛福部台中醫院婦產科醫師黃元德說，孕婦若腹部異常增大，千萬不要忽略了發生腫瘤的可...
衛福部台中醫院婦產科醫師黃元德說，孕婦若腹部異常增大，千萬不要忽略了發生腫瘤的可能。圖／衛福部台中醫院提供
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腫瘤懷孕醫師

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