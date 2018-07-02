阿聯酋歐洲票價祭優惠 經濟艙未稅16,555元起

2018-07-02 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



暑假到歐洲玩，抓緊機會搶便宜機票省荷包！阿聯酋航空即日起推出歐洲航點機票推出優惠，優惠範圍包含與杜拜航空共用班號航班，經濟艙未稅最低16,555元起，可在7月23日以後出發。

根據交通部觀光局統計，去年台灣旅客出國人次超過1,500萬人次，儘管大多數都以亞洲地區為主，但遊歐洲旅客人次不斷攀升，已超過50萬人次造訪歐洲，相較於前（2016）年相比大幅成長92%。

此外，機票價格也是許多旅客在規畫假期考量最主要的因素之一，去年搭乘廉價航空出國的台灣旅客，就高達900多萬人次，以犧牲舒適機上空間與行李限額，來換取更便宜的票價。

阿聯酋航空與杜拜航空共用班號的航班，以杜拜為轉運樞紐，而且在杜拜航空執飛的共同班號上同樣享有免費機上餐飲服務與行李限額。此外，家庭旅客也可享有優先登機服務，特別是杜拜機場，還為了家庭旅客安排專屬報到櫃檯，提供免費的嬰幼兒推車，讓家庭客輕鬆就能報到上機。