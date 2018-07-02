蘇花改下月開放大貨車通行 9、10日封閉防災演練

2018-07-02 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



蘇花改下個月初將開放大貨車通行，公路總局訂9、10日上午封閉全線，進行防災演練，請用路人改走舊蘇花公路。圖／本報資料照 分享 facebook 目前限行大小客車的蘇花改蘇澳到東澳段，預計下個月初開放大貨車通行，由於大貨車一旦發生隧道意外，災情複雜度高，公路總局第四區養護工程處訂9日、10日上午10時至下午1時辦理防災演練，全線封閉，往返蘇澳及花蓮方向車輛，請改走舊蘇花公路（台9丁線)。

蘇花改宜蘭蘇澳到東澳段2月5日通行小客車，依3到6個月期程再評做開放大客車或大貨車，大客車已在5月7日開放通行。公路總局四區處交通管理中心主任陳國正表示，蘇花改隧道路段多，大小客車是載人，如果在隧道發生意外比較容易控制，大貨車載的東西很多種，有些是化學物品，增加搶救複雜度，所以在最近兩天的防災模擬也比較困難，各種狀況都要考慮，將在模擬結束後會把報告報到交通部，由交通部決定開放大貨車通行時間，預計在8月上旬。

公路總局表示，9日與10日模擬「大型車輛事故造成隧道火災暨傷患醫療後送」等情境，藉由多元複雜的情境（如：延長火盆燃燒時間、緊急應變車道遭阻斷下水線布設應變作為、拖救服務等），強化應變人員在不同情境下的處置能力及救災單位的調度能量。