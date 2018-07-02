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今年首例本土登革熱 第三型病毒較少大流行

2018-07-02 13:04中央社 台北2日電

疾管署今天宣布，高雄一名30多歲男子染登革熱，為今年首例本土登革熱個案。感染型別為第三型，研判可能是社區有隱藏境外移入個案造成傳播，但第三型很少引起流行。

今年首例本土登革熱確定病例現蹤，高雄市前鎮區一名30多歲男性6月28日出現發燒、頭痛、食慾不振等症狀到診所就醫，因症狀持續且出現肌肉痠痛情形分別於29、30日2度就醫，經通報檢驗確診感染登革病毒第三型，目前個案住院防蚊隔離中。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，個案潛伏期間沒有國外旅遊史，平時活動地以住家及工作地為主，研判為本土感染，同住接觸者目前均無疑似症狀。

羅一鈞說，以往登革熱大流行都是第一型或第二型，第三型只有在民國99年時曾在高雄有小波流行，至今8年僅引起零星個案，未再造成流行。

他表示，第三型一般來說都是境外移入個案，以菲律賓為主，此次高雄個案驗出第三型病毒，不排除生活圈中可能有隱藏的境外移入個案。

羅一鈞也說，第三型相較於第一、第二型，也比較不會引起重症，對疫情的威脅較輕，且往年登革熱大流行時，本土個案在4或5月就會陸續出現，今年是到7月才有個案，研判「疫情在可控制範圍內」。

不過，因天氣炎熱，進入登革熱的流行季節，羅一鈞表示，民眾仍要當心，協助防蚊、除蚊，返國若有身體不適、出現疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊史。醫療院所如果遇到疑似個案，要儘早通報。

登革熱潛伏期約3至8天，最長可達14天，有些人感染後症狀輕微，甚至不會出現症狀。

典型感染症狀包括突發性高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，患者發病後第3至5天，如出現劇烈疼痛、抽搐、昏迷、意識狀況及血壓改變等情形，須注意是否為登革熱重症。

今年截至7月1日國內共計1例登革熱本土病例；另有94例境外移入病例，境外移入病例數為2013年至2018年同期次低；近一個月境外移入病例感染國家以柬埔寨、菲律賓及泰國等東南亞國家為多。

登革熱疫情

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