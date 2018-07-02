國旅降 立委憂振興南台灣觀光未對症下藥

2018-07-02 13:04 中央社 台北2日電



去年國民旅遊人數下滑，多位立委今天在立法院交通委員會都表達關切，並憂心交通部提出的振興南台灣觀光計畫恐未對症下藥。

立法院交通委員會今天審查、處理107年度中央政府總預算案關於交通部主管預算凍結案，觀光議題是多位立委關心的焦點。

民進黨立委葉宜津說，2017年國內旅遊比2016減少3.7%，約700萬人次，以國旅消費一天新台幣2000元計算，去年國旅減少140億元收入。

葉宜津問交通部長賀陳旦的看法，賀陳旦回應，國旅人數減少與出國旅遊增加有關，因為國外有新鮮感，加上數位行銷，國外旅遊費用下降。

觀光局長周永暉說，去年國旅人數雖減少，但國旅消費卻從2016年3971億元成長至2017年4021億元。

葉宜津說，國旅收入增加，她認為是物價上漲，主要是住宿太貴。她以兒子到日本自助旅遊為例，住東京膠囊旅館，乾淨且公共設施與飯店一樣，有溫泉、有餐廳，住一晚只要台幣600多元。

在葉宜津詢問下，周永暉坦承台灣沒有這樣的設施，以青年旅館為例，住宿費用約一晚1000元。

葉宜津對交通部推出振興南台灣觀光的旅遊補助無法理解，她說，目前執行率才50%，顯然對策無效，因為補助一定要住一晚才送一晚，是看得到吃不到，為何不住第一晚就給半價，住愈久送愈多，做法才能更公平、更普及，吸引更多人來消費。

賀除旦說，住一晚送一晚是希望旅客能延長停留時間，並與活動結合，才能達到振興觀光產業的效果。

民進黨立委李昆澤質疑振興南台灣觀光的做法是否有對症下藥，他認為，交通部在推動觀光時，結合大眾運輸工具的方式，折扣給的不夠，吸引力不大，現在才7折左右，有必要提高，尤其在離峰時段；同時應建立區域旅遊品牌，例如旗津、哈瑪星、駁二特區等，

李昆澤更擔心外國人來台觀光，他以世界旅遊組織的報告為例，今年一至四月全球旅遊成長6.8%，亞太區高達7.8%，台灣才4.4%，李昆澤認為，和世界相比，台灣的觀光發展停滯不前，相當嚴重，不該再以陸客影響為藉口。

民進黨立委鄭寶清說，振興南台灣旅遊補助延長了14天，但執行率還是50%，效果不大，應該擴大補助。

國民黨立委江啟臣特別詢問軍公教年改是否有影響國民旅遊，賀陳旦回應，去年國旅中，軍公教比例沒影響，長時間還要再觀察，而去年國旅中，公教人員支出較2016年上升3%，但整體退休人員參加國旅的比例，去年降了約0.12%，其中軍公教人員部分並不明顯。