親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國旅降 立委憂振興南台灣觀光未對症下藥

2018-07-02 13:04中央社 台北2日電

去年國民旅遊人數下滑，多位立委今天在立法院交通委員會都表達關切，並憂心交通部提出的振興南台灣觀光計畫恐未對症下藥。

立法院交通委員會今天審查、處理107年度中央政府總預算案關於交通部主管預算凍結案，觀光議題是多位立委關心的焦點。

民進黨立委葉宜津說，2017年國內旅遊比2016減少3.7%，約700萬人次，以國旅消費一天新台幣2000元計算，去年國旅減少140億元收入。

葉宜津問交通部長賀陳旦的看法，賀陳旦回應，國旅人數減少與出國旅遊增加有關，因為國外有新鮮感，加上數位行銷，國外旅遊費用下降。

觀光局長周永暉說，去年國旅人數雖減少，但國旅消費卻從2016年3971億元成長至2017年4021億元。

葉宜津說，國旅收入增加，她認為是物價上漲，主要是住宿太貴。她以兒子到日本自助旅遊為例，住東京膠囊旅館，乾淨且公共設施與飯店一樣，有溫泉、有餐廳，住一晚只要台幣600多元。

在葉宜津詢問下，周永暉坦承台灣沒有這樣的設施，以青年旅館為例，住宿費用約一晚1000元。

葉宜津對交通部推出振興南台灣觀光的旅遊補助無法理解，她說，目前執行率才50%，顯然對策無效，因為補助一定要住一晚才送一晚，是看得到吃不到，為何不住第一晚就給半價，住愈久送愈多，做法才能更公平、更普及，吸引更多人來消費。

賀除旦說，住一晚送一晚是希望旅客能延長停留時間，並與活動結合，才能達到振興觀光產業的效果。

民進黨立委李昆澤質疑振興南台灣觀光的做法是否有對症下藥，他認為，交通部在推動觀光時，結合大眾運輸工具的方式，折扣給的不夠，吸引力不大，現在才7折左右，有必要提高，尤其在離峰時段；同時應建立區域旅遊品牌，例如旗津、哈瑪星、駁二特區等，

李昆澤更擔心外國人來台觀光，他以世界旅遊組織的報告為例，今年一至四月全球旅遊成長6.8%，亞太區高達7.8%，台灣才4.4%，李昆澤認為，和世界相比，台灣的觀光發展停滯不前，相當嚴重，不該再以陸客影響為藉口。

民進黨立委鄭寶清說，振興南台灣旅遊補助延長了14天，但執行率還是50%，效果不大，應該擴大補助。

國民黨立委江啟臣特別詢問軍公教年改是否有影響國民旅遊，賀陳旦回應，去年國旅中，軍公教比例沒影響，長時間還要再觀察，而去年國旅中，公教人員支出較2016年上升3%，但整體退休人員參加國旅的比例，去年降了約0.12%，其中軍公教人員部分並不明顯。

葉宜津軍公教

相關新聞

惡質！房仲廣告借放機車座墊 加穿8個洞綁好綁牢

2018-07-02 14:11

高鐵將迎第5億人次旅客 要送出無限搭乘紀念年票

2018-07-02 12:14

搶畢旅和暑假出遊市場 阿聯酋航空推出歐洲票價優惠

2018-07-02 12:01

醫改會：門診減量 應減輕症病人

2018-07-02 00:03

颱風侵襲沖繩 傳台灣旅客進入避難所

2018-07-02 13:39

病人心聲「轉診 要幫我找個好醫師」

2018-07-01 23:57

台南豪雨 白河搶收蓮子以免變黑了

2018-07-02 14:42

機車族快中暑 地方政府出招救

2018-07-02 14:32

機車「卡」陰影躲豔陽等紅燈 警：若急停太危險

2018-07-02 14:29

影／指考考生撐傘涉水 員林高中前道路積水嚴重

2018-07-02 14:24

熱翻了！機車族追陰影 險釀車禍

2018-07-02 14:20

地方政府出奇招 拯救快中暑機車族

2018-07-02 14:15

雨炸嘉縣6鄉鎮市積水道路封閉 竹崎鄉山坡土石崩塌

2018-07-02 14:12

大陸減重秀名人 原來都跑到台灣動減重手術

2018-07-02 13:11

取出足球般3公斤腫瘤 孕婦產後鬆了一口氣

2018-07-02 13:05

阿聯酋歐洲票價祭優惠 經濟艙未稅16,555元起

2018-07-02 12:58

蘇花改下月開放大貨車通行 9、10日封閉防災演練

2018-07-02 12:37

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

瑯琊榜3D校園短視頻大賽落幕 10組團體獲獎

2018-07-02 12:32

防堵破功！高雄市首例本土登革熱個案現蹤

2018-07-02 11:48

他沒出國也染病 國內今年首例本土登革熱確定病例

2018-07-02 11:46

分級醫療新制上路 80萬輕症及穩定慢性病人受影響

2018-07-02 11:38

大潭藻礁發現頻危的幼鯊 學者籲中油停止開發

2018-07-02 11:08

指考第二天 新北考生：數乙比平時簡單

2018-07-02 11:02

台中花博推「全期間票」 平均每日門票不用12元

2018-07-02 10:57

「命運多舛的絕世美女」 阿里山森鐵即將驚豔國際？

2018-07-02 10:00

夏季的回憶 桂花烏梅湯

2018-07-02 09:21

拒當下流老人 銀髮族人生規畫全方位趁早

2018-07-02 09:07

赴日韓旅客要注意了！彭啟明：巴比侖明晨接近日韓

2018-07-02 06:34

吳德榮：輕颱巴比侖襲日韓 台留意劇烈天氣

2018-07-02 06:10

西南風強 各地空品不錯

2018-07-02 04:53

高溫上看36度 注意防曬

2018-07-02 04:49

高齡社會 活得愈老失智比率愈高

2018-07-02 00:18

36度！今明小心防曬

2018-07-02 00:12

失智症照護 社福團體直言 「資源少得要死」

2018-07-02 00:08

70歲失智照顧93歲失智 「快沒命了」

2018-07-02 00:05

醫學中心門診減量 北部醫師：勸退病患難度高

2018-07-01 23:40

醫療分級下猛藥！大醫院門診不減量 健保就不給付

2018-07-01 23:35

高雄飛名古屋 虎航首航

2018-07-01 22:56
看更多

熱門文章

上班日注意！ 明天南部還有更大雨勢

2018-07-01 20:19

彰化縣大雷雨！水利署發布一二級淹水警戒

2018-07-02 07:12

醫療分級下猛藥！大醫院門診不減量 健保就不給付

2018-07-01 23:35

影／大雷雨來襲 鹿港龍山寺前一片「汪洋」

2018-07-02 13:20

日本購物退稅新制今上路 不分商品滿5千日圓就退！

2018-07-01 17:32

70歲失智照顧93歲失智 「快沒命了」

2018-07-02 00:05

彰化台南高雄豪雨特報！苗栗以南局部大雨

2018-07-02 07:05

獨／70歲失智婦顧93歲失智母 事事必須靠三份筆記

2018-07-01 22:05

「命運多舛的絕世美女」 阿里山森鐵即將驚豔國際？

2018-07-02 10:00

巴比倫往琉球北走 颱風不影響台灣

2018-07-01 16:54

吳德榮：輕颱巴比侖襲日韓 台留意劇烈天氣

2018-07-02 06:10

大雨宣洩不及 雲林多處積水

2018-07-02 11:46

水滿了！白河水庫今午12點半今年首次洩洪

2018-07-02 11:01

干預男友薪水支配 輕熟女婚前慘被分手

2018-07-02 09:19

高醫尾牙「單側隆乳」獎 護理師捐給癌婦重拾自信

2018-07-01 22:17

健保新制要求醫院減門診量 醫改會憂「減錯人」

2018-07-01 22:10

降雨豐沛仁義潭快灌飽 乾癟鱷魚不見了

2018-07-02 11:13

高鐵將迎第5億人次旅客 要送出無限搭乘紀念年票

2018-07-02 12:14

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作恐背黑鍋 處女愛情萌芽

2018-07-02 07:43

華航員工曝設備老舊遭懲處 華航：她擅自公開內部文件

2018-07-02 12:34

中南部豪雨！鄭明典：標準的掃到颱風尾

2018-07-02 10:44

蔡依林性感潮穿GZD 女神卡卡這雙是凶器吧

2018-07-01 13:12

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

桃機電走道故障冒煙 4離境航班受影響

2018-07-01 16:25

病人心聲「轉診 要幫我找個好醫師」

2018-07-01 23:57

赴日韓旅客要注意了！彭啟明：巴比侖明晨接近日韓

2018-07-02 06:34

萬麗酒店插旗士林 徵才百人月薪最高7萬

2018-07-01 17:27

雲嘉彰化台南一級淹水警戒！高屏二級警戒

2018-07-02 10:58

持續發布豪雨特報！彰化台南高屏慎防大豪雨

2018-07-02 13:05

颱風侵襲沖繩 傳台灣旅客進入避難所

2018-07-02 13:39

豪雨特報！台中以南慎防豪雨 苗栗南投大雨

2018-07-02 08:31

惡質！房仲廣告借放機車座墊 加穿8個洞綁好綁牢

2018-07-02 14:11

獨／失智老老照顧增加 照顧資源卻供不應求

2018-07-01 22:05

長榮航空歡慶27周年 開航泰國清邁航線

2018-07-01 17:34

醫改會：門診減量 應減輕症病人

2018-07-02 00:03

大潭藻礁發現頻危的幼鯊 學者籲中油停止開發

2018-07-02 11:08

醫學中心門診減量 北部醫師：勸退病患難度高

2018-07-01 23:40

高溫上看36度 注意防曬

2018-07-02 04:49

國泰航空A350-1000型新機首飛桃園

2018-07-01 19:17

全國首例醫療資料捐贈 大數據找出風險評估

2018-07-01 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top