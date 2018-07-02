20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀
原棲習於南投的東亞摺翅蝠，端午節過後陸續會飛回位於瑞芳北濱的蝙蝠洞繁衍後代，經里長現場觀察，最多數量高達 20 萬隻以上，太陽下山前15分鐘，蝙蝠傾巢而出「黑鴉鴉一片」，最壯觀，已有不少民眾搶先看。
瑞芳區長陳奇正說，「 2018 知蝠惜蝠 - 瑞芳蝙蝠季」，將在 7 月 14 日傍晚於蝙蝠公園盛大登場，當天下午16時起，闢駛瑞芳火車站至會場免費接駁車，現場有環保蝙蝠裝置藝術揭幕，還有繪畫比賽頒獎、生態導覽。
並贈送「瑞芳美食廣場折價券」，讓民眾返程可前往品嚐包括胡椒餅、酸梅湯、芋圓湯、肉羹麵等銅板美食。 他歡迎大朋友、小朋友一同來參與瑞芳蝙蝠歡樂派對。
7月15至8月12日每週六、日下午6時起，有瑞芳文化觀光導覽志工在現場為民眾詳細解說蝙蝠生態活動，最佳賞蝠時間為傍晚6點30分至7點分，今年每場次特別提供給前100名賞蝠民眾蝙蝠扇子與瑞芳風采L夾 。
動物防疫檢疫處陳淵泉處長表示，蝙蝠的生態地位舉足輕重，傳花授粉、種子傳遞、昆蟲控制及生態平衡都需要仰賴牠們，東亞摺翅蝠頭軀幹長約5公分，體重約12公克，體色呈黑褐色或褐色，喜歡群聚棲息。
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