華航員工曝設備老舊遭懲處 華航：她擅自公開內部文件

2018-07-02 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



華航員工在臉書工會私密社團發文，指高雄機場設備老舊、蟲蚋出沒等，工作環境堪慮，卻遭華航以「造成航站誤解」等理由懲處，工會不滿批華航打壓，要求改善工作環境並撤銷懲處。機場方面今也為員工緩頰，指將員工反應視為鞭策，促使機場盡快處理改善。

華航企業工會今開記者會，向高雄國際航空站遞出陳情信，希望航空站接受工會和第一線機場工作者的建議，翻新設備、確保環境清潔。並呼籲華航停止打壓說實話的工會幹部，並協助機場工作環境的改善，否則勢將抗爭。不過；華航至今中午仍未有回應。

華航公司表示，針對高雄航站衛生問題，公司接獲同仁通知後立即向航站反映並獲其重視。為保障旅客及員工健康，本公司也持續了解辦理情形，並適時向同仁說明其改善進程。

茾航並說，至於有關工會稱該員因工會幹部身分遭受打壓懲處並非事實，公司內部申訴管道暢通，若員工對公司有任何建言及反映事項，在查明事件原委後可依公司單位內部管道進行申訴，相關程序皆明訂作業辦法。該員擅自對外公開公司內部文件，已違反相關規定，公司基於對內紀律與公平原則，對於該員違紀行為予以懲處。公司尊重工會理性訴求表達意見，呼籲工會勿將工會幹部身分無限上綱，自行製造專屬的言論特權。

華航企業工會表示，高雄機場2016年曾因老鼠跳蚤橫行，險些發生漢他病毒疫情，時隔兩年，職安問題再度爆發，設備老舊、冷氣機疑似多年未清洗空氣品質堪慮、蟲蚋出沒、消防設備疑似過期等，甚至有地勤人員一經過登機門，身上立刻出現跳蚤咬痕的情況。

華航企業工會指出，高雄機場的設備和環境問題固然是由機場方管理，但承租機場的華航公司發現職安問題時，理當有義務協助勞工和督促機場來改善，然而華航公司不僅沒有做好協助勞工和督促機場的角色，還反過來懲處說實話提出意見的勞工。

在高雄機場服務、擔任10多年運務員的華航企工六分會常務幹事許聖如，5月26日在臉書「工會內部的會員私密社團」貼出文章及照片，將高雄機場工作環境堪慮的狀況、及身為工會幹部提出的改善意見，公告會員知悉。

結果連續遭到華航公司約談，指其不應該在「工會內部的會員私密社團」發布相關言論，更指其「造成航站誤解」，遭到華航決議懲處。許聖如在約談後因身心壓力過大，一度因全身換氣過度昏倒，緊急送醫。

工會指華航對「工會內部的會員私密社團」的言論進行干涉和懲處工會幹部，已違反工會法第35條，成立不當勞動行為。痛批員工對機場環境提出建議，卻遭華航懲處有如白色恐怖復辟。

許聖如說，她在華航工作18年，有次手突然紅腫，她在工會社團問有沒有人也有此情形，收到許多回響，她也曾向主管反映卻遭漠視，沒想到事後遭公司以未循正常管道反映，影響公司團結、造成航站誤解等理由懲處，讓她難以接受。

高雄國際航空站主任傅耀南表示，機場視員工建議為「正向能量」，可鞭策、促使機場盡快改善，他感謝華航員工提出建議，強調不會有任何負面解讀。至於機場的環境，短期內可改善的已完成改善，其他部分也已持續改善中。