高鐵將迎第5億人次旅客 要送出無限搭乘紀念年票

2018-07-02 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台灣高鐵公司說，營運累計搭乘人數即將突破5億人次，即日起推出「跨越五億 美好生活」贈獎活動，第5億人次旅客及前後購票的旅客，有機會獲得無限搭乘紀念年票、高鐵假期雙人遊等獎項。高鐵公司更將自第4億9900萬人次旅客開始，每第10萬人次旅客頒發加碼獎，共有10位旅客可分別獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張。近期購票的旅客，務必保留票根。

高鐵公司說，即日起至7月31日在全線12座車站舉辦拍照打卡大募集活動，旅客在任一高鐵車站，於臉書或Instagram打卡「所在站名」並與「活動版面」合照，寫下「跨越五億美好生活」並標註#台灣高鐵#跨越五億美好生活#lookingforyou，並設定為公開分享，即有機會獲得標準車廂車票2張，限量50份。中獎名單將於活動結束後公布於活動網站。

高鐵公司統計，自2007年1月5日通車營運以來，截至今年7月1日，累計已售出4億9645萬餘張票，預計7月下旬累計售出張數即可突破5億人次大關。

台灣高鐵「跨越五億 美好生活」活動包括兩部分，其中，「尋找第五億個你」活動，除頭獎可獲得全年不限區間、無限搭乘的高鐵自由座紀念年票；第5億人次的前2位及後2位旅客，則可分別獲得二獎的不限路線高鐵假期雙人遊，獎品內容包括高鐵商務車廂來回車票及高鐵假期住宿體驗。此外，自第4億9900萬人次旅客開始，每第10萬人次旅客頒發加碼獎，共有10位旅客將可分別獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張。