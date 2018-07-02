他沒出國也染病 國內今年首例本土登革熱確定病例

2018-07-02 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



疾病管制署公布國內今年首例本土登革熱確定病例，患者為高雄市前鎮區30多歲男性，6月28日出現發燒、頭痛、食慾不振等症狀至診所就醫，因症狀持續且出現肌肉痠痛，29、30日兩度就醫，經通報檢驗確診感染登革病毒第三型，目前個案住院防蚊隔離中。

疫情調查顯示，該個案在潛伏期間並未出國，平時活動地以住家及工作地為主，研判為本土感染，同住接觸者目前均無疑似症狀。為避免疫情傳播，地方政府已成立區級指揮中心，持續針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除及衛教等防治工作。

疾管署副署長羅一鈞指出，今年截至7月1日國內共計1例登革熱本土病例，94例境外移入病例，境外移入病例數為2013年至2018年同期次低；近一個月境外移入病例感染國家以柬埔寨、菲律賓及泰國等東南亞國家為多。2017年國內共10例本土病例，333例境外移入病例。

近期泰國、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡登革熱疫情上升，馬來西亞疫情略降，其中泰國今年累計病例數約2萬2000多例，較去年同期增加逾48%。

羅一鈞指出，登革熱潛伏期約3至8天，最長可達14天，有些人感染後症狀輕微，甚至不會出現症狀。典型感染症狀包括突發性高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，患者發病後第3至5天，如出現劇烈疼痛、抽搐、昏迷、意識狀況及血壓改變等情形，須注意是否為登革熱重症。

時序入夏，各地氣溫偏高，近期中南部地區受西南風影響常有降雨，羅一鈞提醒，民眾應落實戶內、外環境整頓、巡查及孳生源清除。民眾如計劃前往登革熱流行地區應作好防蚊，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等；返國後如出現疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊活動史。